ΕΛΛΑΔΑ

04.10.2025 12:11

Ηράκλειο: 82χρονος έδεσε την 76χρονη σύζυγό του με χειροπέδες και απειλούσε να την σκοτώσει – Την έσωσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας

04.10.2025 12:11
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας 82χρονος φέρεται να απειλούσε και κινούταν επιθετικά κάτα της 76χρονης συζύγου του. Αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, ο οποίος περνώντας το πρωί της Παρασκευής από γειτονιά της Θερίσσου, άκουσε ουρλιαχτά, κλάματα και φωνές να βγαίνουν από διαμέρισμα. Παράλληλα, ο ήχος από σπασίματα και την εκσφενδόνιση αντικειμένων προϊδέαζε ότι το επεισόδιο που εκτυλισσόταν σε σπίτι έπαιρνε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο αστυνομικός εντόπισε τον τόπο της βίας και επενέβη για να δει τί συμβαίνει.

Ανοίγοντας την πόρτα, το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ αντίκρισε έναν ηλικιωμένο που κρατούσε ένα πιάτο. Μόλις του αποκάλυψε την ιδιότητά του, ο 82χρονος πήγε να τον σπρώξει, όμως βρήκε την αντίσταση του αστυνομικού. Λίγο πιο δίπλα, μια 76χρονη γυναίκα, το θύμα του ηλικιωμένου συζύγου της, κοιτούσε έντρομη.

Ο αστυνομικός προσπάθησε να ηρεμήσει την άτυχη γυναίκα, ενώ ειδοποίησε συναδέλφους του που έσπευσαν στο σημείο συλλαμβάνοντας τον 82χρονο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ο εν λόγω άνδρας είναι υπότροπος αφού και στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, φέρεται να έχει καταδικαστεί.

Το πιο σοκαριστικό είναι ότι αυτόπτες μάρτυρες αποκάλυψαν στο Cretalive ότι ο 82χρονος, αποχωρώντας από τον τόπο του μαρτυρίου της συζύγου του με τις χειροπέδες στα χέρια, δεν δίστασε να απειλήσει την 76χρονη ότι θα τη σκοτώσει!

Την υπόθεση χειρίζεται το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

1 / 3