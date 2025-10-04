Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Κοινή δήλωση των οικογενειών των 27 ελλήνων ακτιβιστών

Με κοινή επιστολή τους οι οικογένειες των 27 απαχθέντων ακτιβιστών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν την αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνηση για την κατάσταση των συγγενών τους που κρατούνται παράνομα στο Ισραήλ.

«Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών περιορίζονται απλά στις τυπικές αιτιάσεις από πλευράς Ελληνικής πολιτείας, δεν αναφέρουν τίποτα για την απαγωγή, την παράνομη κράτηση/φυλάκιση, την πράξη πειρατείας σε διεθνή ύδατα και την καταπάτηση του Διεθνούς δικαίου από πλευράς Ισραήλ», επισημαίνουν, καθιστώντας την ελληνική κυβέρνηση «υπεύθυνη για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων» τους.

Αναλυτικά η επιστολή:

Ελλάδα, 4 Οκτωβρίου 2025

Είμαστε οι οικογένειες των απαχθέντων αγωνιστών της ελληνικής αποστολής του Global

Sumud Flotilla. Οι άνθρωποί μας απήχθησαν στις 02/10/2025 τα ξημερώματα σε διεθνή

ύδατα από δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, παρά τη θέλησή τους και κατά παραβίαση

του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας.

Στα πλοία “Οξυγόνο”, “Παύλος Φύσσας”, “Ahed Tamimi” και “Βαγγέλης Πισσίας”

επέβαιναν οι 27 Έλληνες συμμετέχοντες (όλοι μέλη του Global Sumud Flotilla):

1. Αλεξοπούλου- Γιαννακίτσα Κλεονίκη

2. Αποστολάκης Αλέξανδρος

3. Αποστολόπουλος Γεώργιος- Ιάσων

4. Αραβίδης Νικόλαος

5. Βεργής Πλούταρχος- Νικόλαος

6. Βλαχόπουλος Κυριάκος- Γεώργιος

7. Βρεττού Ιωάννα

8. Δελατόλας Αλέξανδρος

9. Δίπλα Μαρία

10. Καββαδία Ευγενία

11. Κασίτας Γρηγόριος

12. Κοσμίδη Μαρία

13. Λαγωνικού Άννα

14. Λαμπρίδης Κωνσταντίνος

15. Λαυτσής- Σκρέτας Παρίσης

16. Λιάπουρης Νικόλαος

17. Λούβρος Παντελής

18. Μανουδάκης Βασίλειος

19. Μεϊντάνη Μαρίνα

20. Μπαρσεφσκι Μανια

21. Μπίκας Χαράλαμπος

22. Μπούκας Θεόδωρος

23. Πέρκα Θεοπίστη

24. Πολίτης Παναγιώτης

25. Ρόγγας Βασίλειος

26. Σαββαντόγλου Αγγελική

27. Φουρίκος Κωνσταντίνος

Είμαστε περήφανοι/ες για τους ανθρώπους μας που συμμετείχαν σε μια αποστολή αλληλεγγύης, στο πλευρό ενός λαού που υφίσταται γενοκτονία. Θεωρούμε τη συμμετοχή τους πράξη αξιοπρέπειας, απόλυτα συνεπή με τις αρχές και τις αξίες τους. Ταυτόχρονα, καταγγέλλουμε ότι για σχεδόν δύο 24ωρα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές. Ενημέρωση που μας οφείλουν, τόσο ως πολίτες όσο και ως συγγενείς των συλληφθέντων.

Θεωρούμε την Ελληνική Κυβέρνηση υπεύθυνη για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων μας.

Διεκδικούμε την άμεση, λεπτομερή και πλήρη ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου για τα εξής ακόλουθα :

● Την επιβεβαίωση της επίσκεψης των προξενικών αρχών στους συλληφθέντες και τη διασφάλιση συστηματικής επαφής μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησης.

● Την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης των απαχθέντων Ελλήνων

● Την ακριβή κατάσταση υγείας και ασφάλειας των απαχθέντων πολιτών

● Την επιβεβαίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται: χορήγηση χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής, περίθαλψη οξέος συμβάντος, ιατρική επίβλεψη και υποστήριξη των απεργών πείνας

● Το επίπεδο φροντίδας το οποίο λαμβάνουν (ρουχισμός, σίτιση, συνθήκες κράτησης)

● Τον ακριβή χώρο παραμονής/κράτησής τους αυτή τη στιγμή, αλλά και ενημέρωση για ενδεχόμενη μετακίνησή τους και το μέρος αυτής

● Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συγγενείς

● Τις ενέργειες Κυβέρνησης και Υπουργείου για την άμεση απελευθέρωσή τους και την ασφαλή επιστροφή τους

Καταγγέλλουμε την αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης για τους απαχθέντες και τις απαχθείσες, όπως επίσης και την άρνησή της να τοποθετηθεί τόσο ως προς την απαγωγή ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ, όσο και να καταδικάσει τη συντελούμενη γενοκτονία. Σε αυτή τη φάση, οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών περιορίζονται απλά στις τυπικές αιτιάσεις από πλευράς Ελληνικής πολιτείας, δεν αναφέρουν τίποτα για την απαγωγή, την παράνομη κράτηση/φυλάκιση, την πράξη πειρατείας σε διεθνή ύδατα και την καταπάτηση του Διεθνούς δικαίου από πλευράς Ισραήλ.

Στο Διεθνή Στόλο Sumud συμμετείχαν συνολικά 450 πολίτες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης.

Sυμμετείχαν με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι άνθρωποι που έβαλαν μπροστά τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια όλων μας, απέναντι στην εθνοκάθαρση και τη γενοκτονία, σεβόμενοι τις εκκλήσεις του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.

Η εικόνα ενός ακροδεξιού υπουργού που τους καθυβρίζει, περιτριγυρισμένος από μπράβους, με τους ακτιβιστές στο πάτωμα, δεν είναι εικόνα της “μόνης δημοκρατίας της μέσης ανατολής”, είναι εικόνα της “μη- δημοκρατίας” που οι πολιτικοί συγγενείς του Μπεν Γκβίρ οραματίζονται για τις δικές τους χώρες και σίγουρα αποτελεί εικόνα ντροπής.

Τα μέλη της πρωτοβουλίας Sumud είναι η πυξίδα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Όλοι και όλες δίνουν ελπίδα για το μέλλον, δίνουν στίγμα αλληλεγγύης σε μια εποχή σκοτεινή και βίαιη.

Τα πληρώματα του Global Sumud Flotilla Greece, απήχθησαν σε διεθνή ύδατα και κρατούνται παράνομα. Απαιτούμε την άμεση κινητοποίηση της πολιτείας.

Οι συγγενείς των Ελλήνων απαχθέντων του Global Sumud Flotilla

Διαβάστε επίσης:

Τσουκαλάς: Ζητάτε βραβείο επειδή η Κοβέσι είπε ότι στελέχη σας ήταν μέσα στην εγκληματική οργάνωση;

Τι άφησε η επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι: Οι αιχμές, τα μηνύματα, η διπλωματική γλώσσα και η «ωραιοποίηση» από την κυβέρνηση

Φάμελλος: Κάλεσμα στα προοδευτικά κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο – Μηνύματα για κοινή δράση