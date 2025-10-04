Φάμελλος: Κάλεσμα στα προοδευτικά κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο – Μηνύματα για κοινή δράση

Γράφει η Μαρία Μητσοπούλου

Το αίτημα για την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, «έδειξε» ο Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ως πεδίο άμεσης συνεννόησης και κοινής δράσης των προοδευτικών κομμάτων, και ως αφετηρία για την προοδευτική συνεργασία. Σημείωσε πάντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ο ισχυρός καταλύτης της προοδευτικής ανατροπής.

«Προτείνω» ανέφερε «όλα τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεκινήσουμε τη διαμόρφωση κοινής στάσης, με το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή: Το νομοσχέδιο του 13ωρου, του εργασιακού μεσαίωνα. Και να συνυπογράψουμε κοινή δήλωση απαιτώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο – έκτρωμα για το 13ωρο».

Επίσης, η διαμόρφωση πρότασης για την αλλαγή του άρθρου 86, είναι σύμφωνα με τον Σωκράτη Φάμελλο ένα ακόμη ζήτημα πάνω στο οποίο μπορεί να υπάρξει πρωτοβουλία προοδευτικού διαλόγου μεταξύ των κομμάτων, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για την προοδευτική συνεργασία «από αύριο το πρωί» και ζήτησε και τα άλλα κόμματα να κάνουν το μεγάλο βήμα για την πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Μεταξύ άλλων σημείωσε πως δεν υπάρχουν ανυπέρβλητες διαχωριστικές γραμμές και πως με βάση τα προγράμματα που παρουσίασαν τα άλλα προοδευτικά κόμματα στην ΔΕΘ προκύπτει ότι μπορούν να βρεθούν κοινές λύσεις, «η στρατηγική απόφαση απομένει».

«Δεν μας χωρίζει τίποτα απέναντι στη μάχη για τη διαφθορά»

«Εμείς» είπε, «αυτή την απόφαση την έχουμε πάρει» και «είμαστε έτοιμοι από αύριο να υπάρχει κοινή δράση ανατροπής αυτής της κυβέρνησης διαφθοράς (…) χωρίς προϋποθέσεις και ανταλλάγματα, αλλά με ένα στόχο: Να διώξουμε τη δεξιά και να φέρουμε μία Προοδευτική Κυβέρνηση».

Τόνισε, ότι τα προοδευτικά κόμματα δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα όσον αφορά την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου, το χτύπημα της διαφθοράς, την διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων και καλύτερων μισθών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτά θα έπρεπε να ενώνουν τα προοδευτικά κόμματα. Κάλεσε, όλοι να κάνουν υπερβάσεις εστιάζοντας σε όσα ενώνουν και όχι όσα χωρίζουν. Ο αντίπαλος, είπε, είναι ξεκάθαρος.

Κάλεσε τα μέλη της ΚΕ να εγκρίνουν απόφαση ώστε «να πρωταγωνιστήσουμε και να ενθαρρύνουμε σε πρωτοβουλίες διαλόγου σε όλη την Ελλάδα για τη συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων και σε κεντρικά και σε τοπικά θέματα που ενώνουν τους πολίτες. Και από εδώ, από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής απευθύνω κάλεσμα και στα προοδευτικά κόμματα και στους προοδευτικούς πολίτες όλης της χώρας, αλλά και σε όλους τους δημοκράτες και δημιουργικούς πολίτες, να περάσουμε πλέον και στην ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ».

Σημείωσε επιπλέον ότι χρειάζονται υπερβάσεις και «όχι να ψάχνουμε αυτά που μας χωρίζουν ή να γυρνάμε στο παρελθόν να βρούμε ευθύνες και λάθη με μόνο σκοπό να μην συνεργαστούμε» ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται μόνο στην τελευταία 3ετια και πριν.

Η Κοβέσι έφερε πανικό στο Μαξίμου – Κοινή πρωτοβουλία και για το άρθρο 86

Κάνοντας γέφυρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θέλει την πολυδιάσπαση καις επομένως όσο συνεχίζεται η κομματική περιχαράκωση η Ελλάδα θα μαστίζεται από σκάνδαλα και διαφθορά.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη της επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, σημείωσε:

«Δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, της Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα προκάλεσε πανικό στο Μαξίμου.

Γιατί γνωρίζουν καλά ότι τα ευρωπαϊκά όργανα παρακολουθούν τα σκάνδαλα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διαχειρίζεται η κυβέρνηση με αδιαφάνεια και τα συνεχή πλήγματα στη δικαιοσύνη. Η κυρία Κοβέσι ήρθε για να υπενθυμίσει ότι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΠΕ υπήρχε εμπλοκή ανώτατων αξιωματούχων. Ήρθε να υπενθυμίσει ότι στην Ευρώπη υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας. (…)

Και ήρθε για να υπενθυμίσει ότι αυτή η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει τη Βουλή σε πλυντήριο των ευθυνών των Υπουργών της.

Για αυτό μίλησε για το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Γιατί δύο φορές σε δύο δικογραφίες η πλειοψηφία του κ. Μητσοτάκη απέρριψε τις προτάσεις Προκαταρκτικής που ζήτησε η κυρία Κοβέσι. Και για την 717 και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με συγκεκριμένα ονόματα».

Είναι και αυτό είπε «μια ευκαιρία δημόσιου διαλόγου και κοινής πρωτοβουλίας των προοδευτικών δυνάμεων που μπορεί να γίνει μαζί με το νομικό κόσμο και την επιστήμη για να υπάρχει μια κοινή πρόταση για την αναθεώρηση και αλλαγή του άρθρου 86 για να μπει τέρμα στη μελλοντική πιθανή ασυδοσία οποιασδήποτε κυβέρνησης».

