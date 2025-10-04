Χαλκιδική: Χειροπέδες σε 70χρονο που έκρυβε κάνναβη σε οινοχόη Βυζαντινών Χρόνων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία πήλινη οινοχόη των Βυζαντινών Χρόνων αλλά και ποσότητες κάνναβης εντοπίστηκαν στο σπίτι 70χρονου στη Χαλκιδική. Προηγήθηκε έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με φερόμενη εμπλοκή του ηλικιωμένου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στο σπίτι του χθες το μεσημέρι, εντοπίστηκαν συσκευασίες με κάνναβη (358 γραμμάρια ακατέργαστη και 0,5 γραμμάρια κατεργασμένη – «σοκολάτα»), καθώς επίσης μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Επιπλέον, στον ίδιο χώρο βρέθηκε και κατασχέθηκε η πήλινη οινοχόη, αντικείμενο, που, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
