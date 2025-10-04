search
04.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

04.10.2025

Βόλος: Αγριογούρουνα «κόβουν» βόλτα στο κέντρο της πόλης (Video)

Αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνισή τους στον αστικό ιστό του Βόλου.

Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής.

Επίσης, αγριογούρουνα έχουν θεαθεί στην έξοδο του Βόλου προς το Πήλιο, ένα σημείο με μεγάλη κίνηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κάποια επίθεση, με τα αγριογούρουνα να κυκλοφορούν στην πόλη κυρίως βραδινές ώρες.

Οι κάτοικοι τονίζουν πως υπάρχουν κίνδυνοι, καθώς η σύγκρουση οχήματος με αγριογούρουνο μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ζητώντας από την πολιτεία να λάβει μέτρα.

