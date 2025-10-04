search
04.10.2025
04.10.2025

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε 41χρονο – Άγνωστοι τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο το σώμα του

04.10.2025 18:22
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
Φωτογραφία αρχείου

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ ( 03/10) στο Μαρούσι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας 41χρονος δέχθηκε επίθεση από δυο άτομα, χωρίς λόγο όπως ο ίδιος καταγγέλλει.

Το σκηνικό όμως ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν οι δυο άνδρες έβγαλαν σφυριά και άρχισαν να τον χτυπούν σε όλο του το σώμα. Τα αίματα στο πεζοδρόμιο της οδού Φραγκοκλησιάς μαρτυρούν την βιαιότητα του περιστατικού.

Σημειώνεται πως ο άνδρας νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να βρουν τους δράστες.

