ΕΛΛΑΔΑ

04.10.2025 21:03

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

04.10.2025 21:03
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα βουνά, αιφνιδιάζοντας τους κτηνοτρόφους και τα κοπάδια τους που παραμένουν ακόμη στα μεγάλα υψόμετρα.

Οι περιορισμοί που ισχύουν λόγω της ευλογιάς, δεν έχει δοθεί το «πράσινο φως» για τη μετακίνησή τους προς τα «χειμαδιά», με αποτέλεσμα ο χειμώνας να τους βρει στα θερινά κονάκια.

«Συνήθως τέτοια εποχή παίρναμε τον δρόμο για τα βοσκοτόπια της Θεσσαλίας. Ξεκινάγαμε με τα πόδια και μέσα σε 10-15 μέρες φτάναμε», ανέφερε στο epiruspost.gr ο κτηνοτρόφος Βασίλης Ανθούλης, ο οποίος βρίσκεται στα ορεινά της Σαμαρίνας.

Φέτος, η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς ο ίδιος παραμένει ακόμη στο βουνό, ενώ όπως εξηγεί, είναι πολύ πιθανό η μετακίνηση να γίνει τελικά με φορτηγά.

«Ξημερώσαμε με χιόνι και τώρα, σχεδόν μεσημέρι, η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους τρεις βαθμούς υπό το μηδέν», σημείωσε.

Ο ίδιος, εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που προκαλούν οι πρώιμες χειμωνιάτικες συνθήκες, όπως αναφέρει.

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε 41χρονο – Άγνωστοι τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο το σώμα του

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Η πληροφορία για τα δείγματα αίματος

Κακοκαιρία: Πού έβρεξε πιο πολύ το τελευταίο 4ήμερο – Δείτε χάρτη

