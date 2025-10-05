search
05.10.2025 11:45

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αλλαγές στο ωράριο από αύριο Δευτέρα

05.10.2025 11:45
metro-thessalonikis_0212_1460-820_new

Σε ισχύ τίθενται από την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, αλλαγές στο ωράριο των δρομολογίων του Μετρό Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 6/10/2025 έως και την Κυριακή 9/11/2025 οι ώρες λειτουργίας είναι οι ακόλουθες:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 06.30 – 23.00

Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00

Τα δρομολόγια αφορούν στην πρώτη και στην τελευταία αναχώρηση των συρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Νέα Ελβετία».

Να σημειωθεί ότι οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια υπάγονται στο πλαίσιο της επέκτασης προς Καλαμαριά γεγονός που θα οδηγήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης να «κατεβάσει ρολά» από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Εύλογα, το πρόγραμμα των δρομολογίων του Μετρό Θεσσαλονίκης θα τροποποιηθεί πριν και μετά από τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

