search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 19:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 11:31

Μυτιλήνη: Διάσωση 17 ναυαγών προσφύγων στα ανοικτά – Ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα

05.10.2025 11:31
METANASTES

Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη νότια Λέσβο.

Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 17 αλλοδαποί ενώ ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

Διαβάστε επίσης:

Άρτα – Θάνατος 28χρονης εγκύου από αλλεργικό σοκ: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία», λέει ο ιατροδικαστής (Video)

«Με τον πατέρα» – Νέες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι σήμερα

Καιρός: Ήπιος σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Ποδαρικό με βροχές κάνει η νέα εβδομάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza11
ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους όλη η Ευρώπη για την Παλαιστίνη: Μαζικές διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις (Photos)

neofytou
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: «Με ανησυχεί η διασάλευση των σχέσεων Αθήνας – Λευκωσίας» δηλώνει ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ

GARIBASVILI
ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Κατηγορεί την ΕΕ ότι παρεμβαίνει στη χώρα του ο πρωθυπουργός – Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

tsipras-foitites-trapezi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα …. γαλλικά του Τσίπρα

mitsotakis_maximou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Τη στρατηγική της σχεδιάζει η Αθήνα μετά το νέο «βραχυκύκλωμα» – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 19:57
gaza11
ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους όλη η Ευρώπη για την Παλαιστίνη: Μαζικές διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις (Photos)

neofytou
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: «Με ανησυχεί η διασάλευση των σχέσεων Αθήνας – Λευκωσίας» δηλώνει ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ

GARIBASVILI
ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Κατηγορεί την ΕΕ ότι παρεμβαίνει στη χώρα του ο πρωθυπουργός – Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

1 / 3