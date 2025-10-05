Μιρέλα Ρούτσι: «Να σκεφτούν πολύ καλά τι θα κάνει ο κόσμος αν πάθει κάτι ο Πάνος» – Η απάντηση στον Γεωργιάδη και το «άδειασμα» στον Μπισμπίκη

«Είναι ιερό, ηθικό και προσωπικό μας δικαίωμα να μάθουμε πώς πέθανε το παιδί μας» διαμήνυσε μέσω του Mega, το πρωί της Κυριακής, η Μιρέλα Ρούτσι.

«Είναι πάρα πολύ λυπηρό να βλέπω τον άντρα μου σε αυτήν την οθόνη, ο οποίος βρίσκεται εκεί, και να ζητάμε το αυτονόητο», πρόσθεσε για τον σύζυγό της που διανύει την 21η ημέρα απεργίας πείνας, ζητώντας το αυτονόητο.

«Το 2025 υποτίθεται σε μία δημοκρατική χώρα με δικαιώματα, εμείς σαν γονείς να μην έχουμε δικαίωμα να μάθουμε από τι πέθανε το παιδί μας και να πρέπει να το απαιτούμε με αυτόν τον σκληρό τρόπο. Είναι ντροπή, δεν υπάρχουν λόγια. Να μας αναγκάζουν να φτάνουμε ως εδώ, ο σύζυγός μου να ρισκάρει τη ζωή του, να κάθεται εκεί 21 μέρες και να μην μας δίνουν τις τοξικολογικές και χημικές εξετάσεις του παιδιού μας. Είναι αδιανόητο», πρόσθεσε.

«Νιώθω ντροπή, όπως όλος ο κόσμος που έρχεται καθημερινά εκεί, όλοι τους λένε “συγγνώμη”, “είναι ντροπή, ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες και ζούμε σε αυτήν τη χώρα”. Λυπάμαι που το λέω αλλά είναι τα λόγια του κόσμου. Έτσι αισθάνομαι και ‘γω», συνέχισε.

«Αυτός ο αγώνας είναι ολονών μας»

Η Μιρέλα Ρούτσι επισήμανε πως υπάρχει ελπίδα. «Κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί εκεί πάνω αυτοί που μας κυβερνούν να μην… κάποιος θα μας βοηθήσει από πάνω κάτι να αλλάξει γιατί είναι πολύ ιερό, ηθικό δικαίωμά μας, προσωπικό να μάθουμε πώς πέθανε το παιδί μας. Γι’ αυτό και ο κόσμος είναι δίπλα μας γιατί νιώθει την αδικία, τον πόνο. Τον δικό μας τον πόνο τον ζει και ο κόσμος μαζί μας, κάθε μέρα εκεί. Έρχεται κόσμος που έχει “χάσει: τα παιδιά του να μοιράζεται την ιστορία του μαζί μας, να μας λέει πόσο μας νιώθει, έρχονται ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν ζήσει στη ζωή τους αδικίες και μας λένε ότι είμαι εδώ. Αυτός ο αγώνας είναι ολονών μας».

«Ο πόνος ενεργοποίησε και τον θυμό και είναι εξοργισμένοι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος γιατί είναι άδικο όλο αυτό το πράγμα», συνέχισε.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για την κατάσταση της υγεία του συζύγου της, η Μιρέλα Ρούτσι είπε με νόημα: «Αφού νοιάζεται τόσο πολύ για την υγεία του συζύγου μου, να πάρει τον κ. Μητσοτάκη και να τον ενημερώσει, γιατί προφανώς ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ενημερωμένος ότι 21 μέρες έξω από τη Βουλή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χωρίς τροφή και ζητάει το αυτονόητο… δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, είναι κάπου κρυμμένος».

»Ας τον πάρει ο κ. Γεωργιάδης να τον ενημερώσει για να δοθεί αυτή η εντολή να μας δώσουν τις τοξικολογικές εξετάσεις», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι θα κάνει αν πάθει κάτι ο σύζυγός της, η Μιρέλα Ρούτσι απάντησε: «Εγώ; Να το σκεφτούν πολύ καλά τι θα κάνει ο κόσμος αν πάθει κάτι ο Πάνος»!

«Πέταξαν ό,τι είχε απομείνει από τα παιδιά μας»

«Από την πρώτη στιγμή τους νιώθουμε απέναντί μας, από την πρώτη στιγμή που πήγαμε εκεί μπαζώσανε όλο τον χώρο, αλλοιώσαν τα στοιχεία, πέταξαν ό,τι έχει απομείνει από τα παιδιά μας “λίγο παραπέρα” όπως εκφράστηκαν μερικοί. Εννοείται τους νιώθουμε απέναντί μας», είπε για την κυβέρνηση.

Η Μιρέλα Ρούτσι αποκάλυψε πως ο σύζυγός της της είπε πως θέλει να πάει στην Αθήνα αποκρύπτοντάς της πως σκέφτεται να κάνει απεργία πείνας.

«Εκείνη τη Δευτέρα, στις 15 Σεπτεμβρίου, το πρωί με παίρνει τηλέφωνο μία φίλη και μου λέει πώς είσαι, τι κάνεις; Λέει ο Πάνος, λέω καλά. Μου λέει ο Πάνος βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος και κάνει απεργία πείνας και δίψας. Έπαθα σοκ», περιέγραψε.

«Το πρώτο πράγμα που έκανα, κάλεσα τον άντρα μου, δεν το σήκωσε, ανησύχησα πάρα πολύ, το δεύτερο άτομο που κάλεσα ήταν η κα Κωνσταντοπούλου, με πήρε μετά από δύο λεπτά και πήγα να της το πω και μου λέει Μιρέλα μου μόλις το έμαθα, μόλις τώρα ήμουν στο Σύνταγμα με τον Παναγιώτη γιατί και εγώ το έμαθα και κατέβηκα αμέσως να τον δω, του είπα όπως ήρθες να σταματήσει αυτό, να μην το κάνει, να τα μαζέψει και να φύγουμε, δεν υπάρχει λόγος. Έκανε μεγάλες προσπάθειες να τον σταματήσει, ήταν αποφασισμένος», πρόσθεσε.

«Μετά το τηλέφωνο με την κα Ζωή πήρα ξανά τον Παναγιώτη, το σήκωσε και μου είπε ότι είναι αποφασισμένος. Προσπάθησα πάρα πολύ», είπε.

«Όλο αυτό το σκηνικό και αυτά τα ψέματα που θέλει ο κ. Γεωργιάδης να παρουσιάσει προς τα έξω, να μην το κάνει, είναι ψέματα», επισήμανε.

Για την υγεία του συζύγου της

«Έχει πέσει πάρα πολύ, πλέον τις περισσότερες ώρες κάθεται στην καρέκλα, δεν μπορεί να σηκωθεί, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είμαστε στην τρίτη εβδομάδα πλέον. Είναι ντροπή αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Εκείνη την ημέρα που ήταν η πορεία απλά φοβόμασταν επεισόδια, χημικά», ανάφερε, εξηγώντας πως για αυτόν τον λόγο τον μετέφεραν για λίγο σε κοντινό ξενοδοχείο.

«Στο Σύνταγμα έρχονται διασώστες, όχι γιατροί. Ο Παναγιώτης παρακολουθείται τρεις φορές την ημέρα από την ιατρική ομάδα της κα Κοσμοπούλου. Πήγαμε ήδη τρεις φορές για εξετάσεις οι οποίες ήταν προγραμματισμένες. Αν αισθανθεί άσχημα, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να καλέσουμε το ΕΚΑΒ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Δεν τον καλέσαμε ποτέ – Μου είπαν ότι ήταν εκεί» λέει για τον Μπισμπίκη

Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι «άδειασε» και τον Βασίλη Μπισμπίκη, που δήλωσε πως πήγε στο Σύνταγμα επειδή ο απεργός πείνας ζήτησε να δει τον ίδιο και τη Δέσποινα Βανδή.

Εξήγησε πως αυτό δεν συνέβη ποτέ. «Όχι, κατηγορηματικά όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας: «Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί. Δε γνώριζα ότι θα πάει».

