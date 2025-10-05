«Η εκδίκηση των ζώων»: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε 62χρονο κυνηγό που το είχε πυροβολήσει

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επίθεση από αγριογούρουνο που είχε πυροβολήσει δέχτηκε 62χρονος κυνηγός στην Κοζάνη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, ο 62χρονος αφού πυροβόλησε το αγριογούρουνο το πλησίασε για να δει αν είναι νεκρό. Τότε το λαβωμένο ζώο επιτέθηκε στον κυνηγό και του προκάλεσε βαθύ θλαστικό τραύμα στο πόδι.
Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε τον 62χρονο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.
Νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική, με την κατάστασή του να είναι σταθερή, ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
