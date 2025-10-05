search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 13:43

Αργυρούπολη: Άνδρας επιτέθηκε σε 59χρονη για να τη βιάσει – Της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα έξω από το σπίτι της

05.10.2025 13:43
viasmos_0307_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Σοκ προκαλεί νέα υπόθεση απόπειρας βιασμού στην Αργυρούπολη, όταν νεαρός άνδρας επιτέθηκε σε 59χρονη γυναίκα έξω από το σπίτι της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της παθούσας, το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Κύπρου, έξω από την οικία της. Ο δράστης την πλησίασε αιφνιδιαστικά, της έσκισε τη μπλούζα, την έριξε στο οδόστρωμα και στη συνέχεια κατέβασε το παντελόνι του, επιχειρώντας να τη βιάσει.

Η γυναίκα, παρά τον φόβο της, κατάφερε να αντισταθεί, φωνάζοντας και παλεύοντας με τον άγνωστο άνδρα, ο οποίος τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η 59χρονη μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου (ΤΔΕΕ), όπου κατέθεσε αναλυτικά όσα βίωσε. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος περιγράφεται ως νεαρής ηλικίας, πιθανόν 20-25 ετών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ενισχύουν την παρουσία τους στα νότια προάστια.

Διαβάστε επίσης:

«Η εκδίκηση των ζώων»: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε 62χρονο κυνηγό που το είχε πυροβολήσει

Χαλάνδρι: «Μαϊμού» αστυνομικοί απέσπασαν μια περιουσία με τηλεφωνική απάτη

Μιρέλα Ρούτσι: «Να σκεφτούν πολύ καλά τι θα κάνει ο κόσμος αν πάθει κάτι ο Πάνος» – Η απάντηση στον Γεωργιάδη και το «άδειασμα» στον Μπισμπίκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:52
PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

1 / 3