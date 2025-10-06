Global Sumud Flotilla: Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροσκάφος με τους 27 Έλληνες ακτιβιστές για τη Γάζα (Photos/Video)

Το αεροσκάφος για τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» έφτασε στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες».

Είχε προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών και της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού, ενώ η Αθήνα είχε προχωρήσει την Παρασκευή σε έντονο διάβημα προς το Ισραήλ, ζητώντας την επιτάχυνση των ενεργειών για την αποφυλάκιση και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Η αποστολή που έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος έγινε δεκτή από δεκάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν κρατώντας πανό και σημαίες της Παλαιστίνης.

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Μέσω Ελλάδας η επιστροφή της στη Σουηδία

Το Ισραήλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιπλέον 171 ακτιβιστές από τον στολίσκο βοήθειας για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν τη Δευτέρα στην Ελλάδα και τη Σλοβακία.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 October 6, 2025

Σημειώνεται πως τους 27 Έλληνες πολίτες που μετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» επισκέφθηκε την Κυριακή στο κέντρο κράτησης όπου βρίσκονταν, αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών ήταν όλοι καλά στην υγεία τους και τους παρεχόταν κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Καταγγελίες για κακομεταχείριση και ταπεινώσεις στις ισραηλινές φυλακές

Στο στολίσκο συμμετείχαν 480 ακτιβιστές, με 310 να παραμένουν στις ισραηλινές φυλακές.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος και ακτιβιστής Ερσίν Τσελίκ κατήγγειλε πως οι Ισραηλινοί βασάνισαν σκληρά την Τούνμπεργκ «μπροστά στα μάτια μας. Κακοποίησαν την Γκρέτα, ένα μικρό παιδί. Την έσυραν στο έδαφος από τα μαλλιά, τη χτύπησαν,την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Έκαναν ακριβώς ό,τι έκαναν οι Ναζί», τονίζοντας ότι αυτό το έκαναν για να προειδοποιήσουν τους υπόλοιπους ακτιβιστές.

Αντίστοιχα, Ισπανοί ακτιβιστές, φτάνοντας χθες στη χώρα τους, κατήγγειλαν πως δέχθηκαν κακομεταχείριση και ταπεινώσεις κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στις ισραηλινές φυλακές. «Η σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση επαναλαμβανόταν καθημερινά. Μας χτύπαγαν, μας έσερναν. Μας έδεναν τα μάτια. Μας έδεναν χειροπόδαρα», είπε σε δημοσιογράφους ο Ραφαέλ Μπορέγο, μέλος του στόλου.

Γεραπετρίτης: Μετέφερα την ενόχλησή μας στον ισραηλινό ΥΠΕΞ για συμπεριφορές λεκτικής βίας

Για το ζήτημα του επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο μίλησε στο ραδιόφωνο του Σκάι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών «έπεσε κατά πάνω στο ζήτημα» και ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές με τον Ισραηλινό ομόλογό του για να διασφαλίσει την υγεία και την ευημερία των πολιτών που βρίσκονται εκεί, ενώ μετέφερε την ενόχλησή του για συμπεριφορές, οι οποίες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

«Μεριμνήσαμε, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το δίκαιο του Ισραήλ, διότι προέβλεπε και κάποιες διαδικασίες δικαστικής ακρόασης για όσους επιθυμούσαν, και προσέθεσε:

«Στην πτήση αυτή υπάρχουν και πολίτες ξένων κρατών. Μας ζήτησαν φιλικές κυβερνήσεις, ξένα κράτη να τους διευκολύνουμε με τη μεταφορά».

Ανέφερε ότι, απ’ ότι γνωρίζει, υπήρξαν «κάποια μεμονωμένα φαινόμενα άσκησης λεκτικής βίας. Όλα αυτά τα διαχειριζόμαστε στο πλαίσιο της διπλωματικής οδού».

