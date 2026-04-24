Στο λιμάνι του Πειραιά για πρώτη φορά η φρεγάτα «Κίμων» – Aύριο θα την επισκεφθούν Μητσοτάκης-Μακρόν (video)

Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε σήμερα, για πρώτη φορά, η φρεγάτα «Κίμων», η οποία αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όσων βρέθηκαν στην περιοχή.

Ο λόγος της άφιξης της πρώτης ελληνικής Belharra στον Πειραιά είναι η προγραμματισμένη αυριανή επίσκεψη του Μητσοτάκη και του Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, η οποία είχε υπογραφεί το 2021, σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

