Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ κτηνοτρόφων στο Λασίθι – Ένας τραυματίας, δύο συλλήψεις

Αιματηρό επεισόδιο για κτηματικές διαφορές, έφερε έναν τραυματισμό και δύο συλλήψεις στη περιοχή της Κουτάραντου στο Λασίθι.

Σύμφωνα με το flashnews, οι κτηματικές διαφορές είναι μεταξύ ενός 36χρονου άνδρα, δύο αδελφών ηλικίας 27 και 34 ετών και μίας 68χρονης γυναίκας με την μία πλευρά να κατηγορεί την άλλη για καταπάτηση εκτάσεων.

Η διαφωνία ωστόσο έγινε καβγάς και οδήγησε σε μαχαίρωμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρχικά η 68χρονη γυναίκα φαίνεται να εξύβρισε τον 36χρονο, με τα δύο αδέλφια στη συνέχεια να του επιτίθενται, ο ένας με μαγκούρα και ο άλλος με μαχαίρι, καταφέρνοντάς του δύο μαχαιριές, σε κοιλιά και μπράτσο.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα, κατηγορούμενοι για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εξύβριση και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

Διαβάστε επίσης:

