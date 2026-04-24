ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:24
24.04.2026 14:21

Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ κτηνοτρόφων στο Λασίθι – Ένας τραυματίας, δύο συλλήψεις

peripoliko new

Αιματηρό επεισόδιο για κτηματικές διαφορές, έφερε έναν τραυματισμό και δύο συλλήψεις στη περιοχή της Κουτάραντου στο Λασίθι.

Σύμφωνα με το flashnews, οι κτηματικές διαφορές είναι μεταξύ ενός 36χρονου άνδρα, δύο αδελφών ηλικίας 27 και 34 ετών και μίας 68χρονης γυναίκας με την μία πλευρά να κατηγορεί την άλλη για καταπάτηση εκτάσεων.

Η διαφωνία ωστόσο έγινε καβγάς και οδήγησε σε μαχαίρωμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρχικά η 68χρονη γυναίκα φαίνεται να εξύβρισε τον 36χρονο, με τα δύο αδέλφια στη συνέχεια να του επιτίθενται, ο ένας με μαγκούρα και ο άλλος με μαχαίρι, καταφέρνοντάς του δύο μαχαιριές, σε κοιλιά και μπράτσο.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. 

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα, κατηγορούμενοι για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εξύβριση και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

google_news_icon

mikros-panagiotis_2404_1920-1080_new
ektakto
parios-pallas-1
gaitanos-paisios
Makarios-Lazaridis
KAXLAS
arnaoutoglou
benitez pao
kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
drakopoulos
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

mikros-panagiotis_2404_1920-1080_new
ektakto
parios-pallas-1
