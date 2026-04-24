Φόρουμ των Δελφών – Εξάρχου: Η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα από άλλους τη διεθνή ενεργειακή κρίση

Την άποψη πως η Ελλάδα «μπορεί να αντιμετωπίσει την νέα ενεργειακή κρίση από καλύτερη θέση, αλλά και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που αναδύονται στο διεθνές περιβάλλον» εξέφρασε ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, μιλώντας στο Delphi Economic Forum.

«Η χώρα μας βρίσκεται σε μια θετική συγκυρία, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει τη νέα κρίση από καλύτερη θέση σε σχέση με τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και να αξιοποιήσει τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις ώστε να αποκομίσει οφέλη» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Εξάρχου τόνισε τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την Ελλάδα, λέγοντας πως «δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις γεωπολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR υπογράμμισε επίσης τη σημασία που δίνει και η κυβέρνηση στο θέμα του Κάθετου Διαδρόμου.

Ακόμη, είπε πως το πρώτο πράγμα που «οφείλει να κάνει η Ευρώπη είναι να διασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες φυσικού αερίου σε μακροχρόνια βάση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της, καθώς κινδυνεύει να πέσει θύμα αισχροκέρδειας» προβλέποντας σοβαρά προβλήματα τον προσεχή χειμώνα, αν δε λάβει μέτρα.

Δίρφυς στηρίζει Evia Ultra Trail προωθώντας αθλητισμό ενυδάτωση και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος Εύβοιας

Conrad Athens The Ilisian: Άνοιξε στην Αθήνα σηματοδοτώντας νέα εποχή πολυτελούς φιλοξενίας και εμπειριών (Photos)

Philip Morris International: Ανανέωση της αδειοδότησης του IQOS από τον FDA ως προϊόν καπνού διαφοροποιημένου κινδύνου