ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:23
24.04.2026 14:41

Φόρουμ των Δελφών – Εξάρχου: Η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα από άλλους τη διεθνή ενεργειακή κρίση

Την άποψη πως η Ελλάδα «μπορεί να αντιμετωπίσει την νέα ενεργειακή κρίση από καλύτερη θέση, αλλά και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που αναδύονται στο διεθνές περιβάλλον» εξέφρασε ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, μιλώντας στο Delphi Economic Forum.

«Η χώρα μας βρίσκεται σε μια θετική συγκυρία, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει τη νέα κρίση από καλύτερη θέση σε σχέση με τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και να αξιοποιήσει τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις ώστε να αποκομίσει οφέλη» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Εξάρχου τόνισε τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την Ελλάδα, λέγοντας πως «δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις γεωπολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR υπογράμμισε επίσης τη σημασία που δίνει και η κυβέρνηση στο θέμα του Κάθετου Διαδρόμου.

Ακόμη, είπε πως το πρώτο πράγμα που «οφείλει να κάνει η Ευρώπη είναι να διασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες φυσικού αερίου σε μακροχρόνια βάση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της, καθώς κινδυνεύει να πέσει θύμα αισχροκέρδειας» προβλέποντας σοβαρά προβλήματα τον προσεχή χειμώνα, αν δε λάβει μέτρα.

