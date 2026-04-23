Conrad Athens The Ilisian: Άνοιξε στην Αθήνα σηματοδοτώντας νέα εποχή πολυτελούς φιλοξενίας και εμπειριών (Photos)

Τις πύλες του άνοιξε το Conrad Athens The Ilisian, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός εμβληματικού ακινήτου της πρωτεύουσας στη διεθνή σκηνή της φιλοξενίας, μέσα από ένα νέο, σύγχρονο concept πολυτελούς αστικής εμπειρίας.

Η επαναλειτουργία του κτηρίου, που για δεκαετίες φιλοξενούσε το ιστορικό Hilton Athens, πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία: στις 23 Απριλίου 2026, ακριβώς 63 χρόνια μετά την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ξενοδοχείου το 1963. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο εγχείρημα «γεφυρώνει» το ένδοξο παρελθόν με τη σύγχρονη ταυτότητα της Αθήνας.

Η κεντρική είσοδος

Το νέο ξενοδοχείο αποτελεί την πρώτη παρουσία της Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα, εντάσσοντας την πόλη στον παγκόσμιο χάρτη του brand και φέρνοντας μια φιλοσοφία που δίνει έμφαση στον σχεδιασμό, την αυθεντικότητα και τη βιωματική σύνδεση με τον προορισμό. Πρόκειται για ένα urban resort που φιλοδοξεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από διαμονή: μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει πολυτέλεια, πολιτισμό και lifestyle.

Το lobby

Με 278 δωμάτια και σουίτες, το Conrad Athens The Ilisian προσφέρει ευρύχωρους και σύγχρονους χώρους διαμονής, σχεδιασμένους ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των διεθνών επισκεπτών όσο και του εγχώριου κοινού.

Junior σουίτα με θέα στην Αθήνα

King Deluxe δωμάτιο με θέα στην Ακρόπολη

Οι εγκαταστάσεις του εντάσσονται στο ευρύτερο project THE ILISIAN, έναν πολυδιάστατο προορισμό που φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για την πόλη.

Premier σουίτα ενός υπνοδωματίου με μπαλκόνι και θέα στην Ακρόπολη

Στο THE ILISIAN συνυπάρχουν, εκτός από το ξενοδοχείο, πολυτελείς κατοικίες των brands Conrad και Waldorf Astoria, χώροι γαστρονομίας υψηλών προδιαγραφών, εγκαταστάσεις ευεξίας και ψυχαγωγίας, αλλά και η μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στην Αθήνα.

Η πισίνα

Παράλληλα, ξεχωρίζει η παρουσία της σύγχρονης λέσχης μελών House of NYNN, η οποία ενισχύει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του συγκροτήματος.

Η προεδρική σουίτα

Η ονομασία «THE ILISIAN» αντλεί έμπνευση από τον αρχαίο ποταμό Ιλισό και τη γειτονιά των Ιλισίων, υπογραμμίζοντας τη στενή σύνδεση του έργου με την ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής. Το νέο εγχείρημα επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του κτηρίου με την πόλη, δημιουργώντας έναν ανοιχτό προορισμό που απευθύνεται τόσο στους επισκέπτες όσο και στους κατοίκους της Αθήνας.

Το Βυζαντινό

Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του κτηρίου και ταυτόχρονα με έντονη διάθεση ανανέωσης, το Conrad Athens The Ilisian φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο πυρήνα φιλοξενίας, πολιτισμού και κοινωνικής ζωής, επαναφέροντας ένα ιστορικό τοπόσημο στο προσκήνιο – αυτή τη φορά με νέα δυναμική και διεθνή προσανατολισμό.

