ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 10:33
Μέρισμα 0,85 ευρώ ανά μετοχή από την Autohellas για τη χρήση 2025 με πληρωμή τέλη Απριλίου

Μέρισμα ύψους 0,85 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Autohellas, με την καταβολή να ξεκινά στις 30 Απριλίου 2026 μέσω της Alpha Bank.

Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε για τις 24 Απριλίου 2026, ενώ δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 27 Απριλίου (record date). Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό πληρωτέο ποσό διαμορφώνεται σε 0,8075 ευρώ ανά μετοχή, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συνολικό ποσό διανομής ανέρχεται σε 40,8 εκατ. ευρώ και προέρχεται από συνδυασμό πηγών, όπως αποθεματικά από μερίσματα συμμετοχών και θυγατρικών, διανομή μερισμάτων από εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καθώς και υπόλοιπα κερδών της χρήσης 2025.

Στο μικτό ποσό των 0,85 ευρώ ανά μετοχή έχει ήδη συνυπολογιστεί και η προσαύξηση που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των συμμετεχόντων στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων (ΑΕΠΕΥ ή θεματοφυλακές τραπεζών), βάσει του Κανονισμού λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για κληρονόμους ή τίτλους σε ειδικούς λογαριασμούς, η πληρωμή θα γίνεται κατόπιν σχετικής διαδικασίας και έγγραφης εντολής της εταιρείας.

Η δυνατότητα είσπραξης του μερίσματος μέσω του δικτύου της Alpha Bank θα παραμείνει ενεργή για πέντε έτη, έως τις 29 Απριλίου 2031, ενώ μετά την 31η Δεκεμβρίου 2031 τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Διαβάστε επίσης:

Η THEON δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση 2025 και παρουσιάζει πρόσφατες εξελίξεις

INTERLIFE: Ισχυρή κερδοφορία και αύξηση μεγεθών με υψηλή φερεγγυότητα και μέρισμα

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Επιστρέφει σε κερδοφορία το 2025 με έμφαση στην αποδοτικότητα και εσωτερική αγορά

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σήμερα τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 – 300.000 επιταγές

Ευχές Δένδια σε Στρατό και Πεζικό

Τσίπρας: Το μανιφέστο έρχεται, το κόμμα… «ζυγώνει»

Δανία: Μετωπική σύγκρουση τρένων με πολλούς τραυματίες (video/photo)

Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου – Διεκομίσθη στο νοσοκομείο

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα Καρυστιανού  

Ακριβά πληρώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΝΔ: Εσωκομματική φουρτούνα και δημοσκοπική πτώση ταράζουν κόμμα και Μαξίμου

