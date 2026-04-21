ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Επιστρέφει σε κερδοφορία το 2025 με έμφαση στην αποδοτικότητα και εσωτερική αγορά

Σε τροχιά επιστροφής στην κερδοφορία κινήθηκε το 2025 ο Όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ, καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα μετά τη ζημιογόνο χρήση του 2024, σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων για τον ευρωπαϊκό κλάδο χάλυβα.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής εικόνας του Ομίλου. Την ίδια στιγμή, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 167,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 5% σε σύγκριση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση της ζήτησης από ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και στην απουσία μη επαναλαμβανόμενων εξαγωγικών έργων που είχαν ενισχύσει τις επιδόσεις της προηγούμενης χρήσης.

Η διοίκηση του Ομίλου αποδίδει τη μείωση των πωλήσεων και στη στρατηγική επιλογή περιορισμού δραστηριοτήτων σε αγορές του εξωτερικού με χαμηλά περιθώρια κέρδους, δίνοντας προτεραιότητα στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Αντίθετα, η παρουσία στην ελληνική αγορά ενισχύθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να διευρύνει το μερίδιό της σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα σε επίπεδο κερδοφορίας, καθώς το μικτό κέρδος αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 22,5 εκατ. ευρώ, έναντι 18,1 εκατ. ευρώ το 2024, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 13,5% από 10,2% αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αποτελεσματική διαχείριση κόστους, τη βελτιστοποίηση των αποθεμάτων και τον καλύτερο χρονισμό των αγορών, που επέτρεψαν στον Όμιλο να αξιοποιήσει ευνοϊκές μεταβολές στις τιμές.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 9,7 εκατ. ευρώ από 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA σημείωσαν ισχυρή αύξηση 78%, φτάνοντας τα 12,6 εκατ. ευρώ ή 7,5% επί των πωλήσεων, έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2024. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται τόσο στην ενίσχυση των περιθωρίων όσο και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 7,7%.

Σε επίπεδο θυγατρικών, η κοινοπραξία Θερμοκήπια Θράκης συνεχίζει την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους 14,7 εκατ. ευρώ, με στόχο την επέκταση των εγκαταστάσεών της. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 50% του έργου, ενώ με την πλήρη ανάπτυξη το σύνολο των εγκαταστάσεων θα φτάσει τα 304 στρέμματα. Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας παρουσίασαν μικρή κάμψη, κυρίως λόγω της εξέλιξης της επένδυσης.

Στον ενεργειακό τομέα, οι επιδόσεις επηρεάστηκαν από περιορισμούς στην έγχυση ενέργειας στο δίκτυο, γεγονός που είχε αρνητικό αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών των φωτοβολταϊκών μονάδων του Ομίλου.

Όσον αφορά το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται επιφυλακτική, επισημαίνοντας ότι η αβεβαιότητα στο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς χάλυβα, σε συνδυασμό με τις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, καθιστούν δύσκολη την εξαγωγή ασφαλών προβλέψεων για την πορεία της χρονιάς.

