ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Ενισχύει την κερδοφορία της και τα περιθώρια παρά πτώση των πωλήσεων

Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 9,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ενίσχυσε την κερδοφορία και βελτίωσε τα περιθώρια μέσω μείωσης κόστους, στοχευμένων πωλήσεων και βελτιστοποίησης παραγωγής. Ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 85,8 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 26,8% φτάνοντας τα 4,8 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η πτώση των εξαγωγών οφείλεται στη χαμηλή ζήτηση από την ευρωπαϊκή αγορά, με το ποσοστό των εξαγωγών να περιορίζεται σε 19% του κύκλου εργασιών, έναντι 28% πέρυσι. Αντίθετα, η εγχώρια αγορά κατέγραψε ήπια αύξηση πωλήσεων, κυρίως λόγω έργων logistics, ιδιωτικών επενδύσεων και υποδομών. Οι τιμές πώλησης παρουσίασαν μικρή πτώση χωρίς σημαντική επίπτωση στον κύκλο εργασιών.

Η αύξηση της κερδοφορίας αντικατοπτρίζει τη βελτίωση των περιθωρίων, κυρίως μέσω προσαρμογής του κόστους πρώτων υλών, αύξησης πωλήσεων προϊόντων με υψηλότερο περιθώριο, μείωσης του λειτουργικού κόστους κατά 8,3% και αποκλιμάκωσης του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 34,2%. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 39,7 εκατ. ευρώ λόγω εποχικότητας και στρατηγικών κινήσεων, αλλά εκτιμάται ότι θα επανέλθει στα επίπεδα του 2024.

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για βελτιωμένα αποτελέσματα έως το τέλος του 2025, παρά την αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις, το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και η προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς χαλυβουργικών προϊόντων από αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών. Σε κάθε περίπτωση, τα περιθώρια κερδοφορίας παραμένουν υψηλότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η πορεία της εγχώριας αγοράς κινείται ήπια ανοδικά.

