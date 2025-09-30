ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Ενισχύει την κερδοφορία της και τα περιθώρια παρά πτώση των πωλήσεων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 9,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ενίσχυσε την κερδοφορία και βελτίωσε τα περιθώρια μέσω μείωσης κόστους, στοχευμένων πωλήσεων και βελτιστοποίησης παραγωγής. Ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 85,8 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 26,8% φτάνοντας τα 4,8 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Η πτώση των εξαγωγών οφείλεται στη χαμηλή ζήτηση από την ευρωπαϊκή αγορά, με το ποσοστό των εξαγωγών να περιορίζεται σε 19% του κύκλου εργασιών, έναντι 28% πέρυσι. Αντίθετα, η εγχώρια αγορά κατέγραψε ήπια αύξηση πωλήσεων, κυρίως λόγω έργων logistics, ιδιωτικών επενδύσεων και υποδομών. Οι τιμές πώλησης παρουσίασαν μικρή πτώση χωρίς σημαντική επίπτωση στον κύκλο εργασιών.
Η αύξηση της κερδοφορίας αντικατοπτρίζει τη βελτίωση των περιθωρίων, κυρίως μέσω προσαρμογής του κόστους πρώτων υλών, αύξησης πωλήσεων προϊόντων με υψηλότερο περιθώριο, μείωσης του λειτουργικού κόστους κατά 8,3% και αποκλιμάκωσης του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 34,2%. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 39,7 εκατ. ευρώ λόγω εποχικότητας και στρατηγικών κινήσεων, αλλά εκτιμάται ότι θα επανέλθει στα επίπεδα του 2024.
Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για βελτιωμένα αποτελέσματα έως το τέλος του 2025, παρά την αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις, το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και η προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς χαλυβουργικών προϊόντων από αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών. Σε κάθε περίπτωση, τα περιθώρια κερδοφορίας παραμένουν υψηλότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η πορεία της εγχώριας αγοράς κινείται ήπια ανοδικά.
