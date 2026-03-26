search
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web

Reisenreporter: Αυτό είναι το «μυστικό» ελληνικό νησί που υπόσχεται πολλά

Η Κάρπαθος αναδεικνύεται διεθνώς ως ένας από τους πιο ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Το νησί συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους πιο υποσχόμενους και «μυστικούς» προορισμούς της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού ταξιδιωτικού μέσου Reisereporter. Η δημοφιλής τουριστική ιστοσελίδα αναφέρει πως το ελληνικό διαμάντι του νοτιοανατολικού Αιγαίου ξεχωρίζει για την αυθεντική του ταυτότητα και το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, στοιχεία που καθιστούν την Κάρπαθο ως την ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι η Κάρπαθος, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, θεωρείται ένας προορισμός πέρα από τα τετριμμένα για το ευρύ διεθνές κοινό. Το νησί εντυπωσιάζει με τα γραφικά χωριά, τα μονοπάτια πεζοπορίας και τις απομονωμένες παραλίες με κρυστάλλινα νερά, ενώ παράλληλα προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία ελληνικής φιλοξενίας και γαστρονομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο παραδοσιακό χωριό Όλυμπος, όπου η ζωή κυλά σε πιο ήρεμους ρυθμούς σε σχέση με άλλα δημοφιλή τουριστικά κέντρα, διατηρώντας ζωντανές τις τοπικές παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά της Καρπάθου. Στην ίδια λίστα του Reisereporter περιλαμβάνονται επίσης και άλλοι λιγότερο γνωστοί αλλά ιδιαίτερα ελκυστικοί ευρωπαϊκοί προορισμοί, από τη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ουαλία, καθώς και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

H διεθνής αυτή αναγνώριση για την Κάρπαθο εντάσσεται στις προσπάθειες του Δήμου για προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προορισμού στην γερμανική αγορά. Μάλιστα στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης στην έκθεση ITB 2026 με ταξιδιωτικό συντάκτη του συγκεκριμένου μέσου εκφράστηκε η πρόθεση για περαιτέρω γνωριμία και ανάδειξη του προορισμού ενόψει των απευθείας πτήσεων από Γερμανία για Κάρπαθο που θα ξεκινήσουν το επόμενο καλοκαίρι.

Πιο συγκεκριμένα η αεροπορική εταιρεία Eurowings θα εισάγει νέα απευθείας διαδρομή από το Ντίσελντορφ στην Κάρπαθο, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του προορισμού στην γερμανική ταξιδιωτική αγορά. Το θετικό αποτέλεσμα προέκυψε με την συμβολή του ΕΟΤ και μετά από συζητήσεις μεταξύ του Δήμου και της αεροπορικής εταιρείας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

LIFESTYLE

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους – Μεταφέρθηκε στο 401 το θύμα της επίθεσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το οικογενειακό SUV της Leapmotor που έχει ίδια ιπποδύναμη με Lamborghini Huracan

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

ΕΛΛΑΔΑ

Οι εκτιμήσεις πίσω από τον θάνατο του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

