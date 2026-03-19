Το La Dolce Vita Orient Express δεν είναι απλώς ένα τρένο. Αποτελεί την πιο πολυτελή πρόταση στον κλάδο του luxury travel για το 2026 και «φωνάζει» ιταλική φινέτσα. Σχεδιασμένο από το διεθνώς αναγνωρισμένο Dimorestudio, το τρένο συνδυάζει την ιστορική κληρονομιά του ονόματος Orient Express με την ιταλική αισθητική των δεκαετιών 1960 και 1970, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία «Made in Italy» πάνω σε ράγες.
Η εσωτερική αρχιτεκτονική του τρένου, έργο των Emiliano Salci και Britt Moran, αποτίει φόρο τιμής στους μεγάλους Ιταλούς δασκάλους του design, όπως οι Giò Ponti, Nanda Vigo, Gae Aulenti και Osvaldo Borsani. Ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από μια «λεπτομερή αλλά ποτέ επιδεικτική» πολυτέλεια που εξισορροπεί την ιστορικότητα με το σύγχρονο πνεύμα. Τα βαγόνια διαθέτουν λακαρισμένες επιφάνειες, καθρέφτες και πολυτελή υφάσματα.
Lounge Bar: Διαθέτει μια χρωματική παλέτα στην απόχρωση της τερακότας και του χρυσού, με λακαρισμένη οροφή.
Dining Car: Χαρακτηρίζεται από γεωμετρική διακόσμηση και τοίχους σε χρώμα του φασκόμηλου (sage green), φωτισμένους από ιδιαίτερες απλίκες.
Όλα τα καταλύματα στοLa Dolce Vita Orient Express έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μέγιστη άνεση, διαθέτοντας ιδιωτικό μπάνιο σε κάθε καμπίνα. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:
-Deluxe Cabins: Λειτουργικοί χώροι με έξυπνη διαρρύθμιση που μετατρέπονται από κομψό σαλόνι ημέρας σε άνετο υπνοδωμάτιο τη νύχτα.
-La Dolce Vita Suites: Ευρύχωρα καταλύματα που θυμίζουν κινητά πολυτελή διαμερίσματα, με premium επίπλωση, ξύλινες επενδύσεις και ιδιαίτερο φωτισμό για απόλυτη ιδιωτικότητα.
Υπεύθυνος για τη γαστρονομική πανδαισία του τρένου είναι ο βραβευμένος με 3 αστέρια Michelin σεφ Heinz Beck.
The Dining Car: Το εστιατόριο διακρίνεται για την εκλεκτική διακόσμηση με γεωμετρικά σχήματα και ατμοσφαιρικό φωτισμό.
Μενού: Οι επιβάτες απολαμβάνουν αυθεντικό ιταλικό πρωινό όπως μπριός από τη Σικελία και χειροποίητες μαρμελάδες, γεύματα με τοπικά υλικά και το παραδοσιακό aperitivo στο Lounge Bar, συνοδεία signature cocktails και εκλεκτών ιταλικών κρασιών.
Το τρένο προσφέρει ποικιλία δρομολογίων και διαδρομών με κεντρικό κόμβο αναχώρησης τη Ρώμη. Οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί για να αναδεικνύουν την ποικιλομορφία των τοπίων:
Ιταλία: Ταξίδια στη Βενετία, την Τοσκάνη, το Πορτοφίνο και τη Σικελία (Παλέρμο).
Διεθνείς Συνδέσεις: Δρομολόγια σαν βγαλμένα από ταινία, που συνδέουν τη Ρώμη με το Παρίσι και την Κωνσταντινούπολη.
Η εξυπηρέτηση ξεκινά πριν από την επιβίβαση στο αποκλειστικό Lounge στον σταθμό Roma Termini. Οι αχθοφόροι αναλαμβάνουν τις αποσκευές, ενώ οι επιβάτες λαμβάνουν τις κάρτες επιβίβασης και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποδυτήρια με ντους ή να χαλαρώσουν στο ιταλικό café του χώρου.
Οι περισσότερες διαδρομές προσφέρουν εμπειρίες μιας ή δύο διανυκτερεύσεων, επιτρέποντας στους επιβάτες να απολαύσουν το τοπίο και τις παροχές του τρένου χωρίς βιασύνη.
Η Deluxe καμπίνα είναι ένας έξυπνα σχεδιασμένος χώρος που μετατρέπεται από καθιστικό σε υπνοδωμάτιο, ενώ η σουίτα προσφέρει πολύ μεγαλύτερη άνεση, με σταθερό κρεβάτι, επιπλέον έπιπλα και περισσότερο ελεύθερο χώρο.
Ναι, η εμπειρία είναι all-inclusive. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα από τον σεφ Heinz Beck στο Dining Car, τα ποτά, τα cocktails στο Lounge Bar, καθώς και η πρόσβαση στο αποκλειστικό lounge του σταθμού Roma Termini.
Το τρένο έχει προβλέψει ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες που είναι πλήρως προσβάσιμες, εξασφαλίζοντας την άνετη διαμονή όλων των επιβατών.
(Photos: orient-express/ la dolce vita)
