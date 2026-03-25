Πώς η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον έκαναν διάσημο το Πουέρτο Βαγιάρτα

Το ειδύλλιο του Χόλιγουντ που έβαλε το Πουέρτο Βαγιάρτα στον χάρτη δεν είναι απλώς μια ρομαντική ιστορία. Είναι η στιγμή που Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Ρίτσαρντ Μπάρτον μεταμόρφωσαν έναν άγνωστο προορισμό σε παγκόσμιο hotspot.

Το κινηματογραφικό ξεκίνημα

Όλα άρχισαν το 1964 με την ταινία «Η Νύχτα της Ιγκουάνα», σε σκηνοθεσία του Τζον Χιούστον. Το Πουέρτο Βαγιάρτα τότε ήταν ένα μικρό ψαροχώρι μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία. Το φυσικό τοπίο, οι λιθόστρωτοι δρόμοι και η ανεξερεύνητη ομορφιά του τόπου έδιναν μια κινηματογραφική αυθεντικότητα που δύσκολα βρίσκει κανείς.

Το σκάνδαλο της εποχής

Η παρουσία του Ρίτσαρντ Μπάρτον και η άφιξη της Ελίζαμπεθ Τέιλορ μετέτρεψαν την παραγωγή σε παγκόσμιο γεγονός. Τα φλας των φωτογράφων δεν σταματούσαν — και μαζί τους ξεκίνησε η μεταμόρφωση της πόλης.

Η σχέση της Τέιλορ και του Μπάρτον ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό ειδύλλιο. Ήταν ένα σκάνδαλο που συγκλόνισε την εποχή, καθώς και οι δύο ήταν παντρεμένοι.

Ο Μπάρτον ήταν παντρεμένος με τη Σίμπιλ Ουίλιαμς. Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, τότε παντρεμένη με τον τραγουδιστή Έντι Φίσερ, ήρθε να τον συναντήσει. Ο δεσμός τους είχε ήδη φουντώσει στα γυρίσματα της “Κλεοπάτρας” στη Ρώμη, και ο παγκόσμιος τύπος τους ακολουθούσε όπου κι αν πήγαιναν.

Ένα μέρος χτισμένο για ερωτευμένους σταρ

Το Casa Kimberly παραμένει ο πιο ζωντανός σύνδεσμος με εκείνη την περίοδο. Ο Μπάρτον αγόρασε στην Τέιλορ ένα σπίτι στην απέναντι πλευρά του δρόμου από το δικό του και σύνδεσε τις δύο κατοικίες με μια ιδιωτική γέφυρα — την Puente del Amor (Γέφυρα της Αγάπης). Σχεδιασμένη ως αντίγραφο της Γέφυρας των Στεναγμών της Βενετίας, εξακολουθεί να εκτείνεται πάνω από τον δρόμο, δίνοντας στην ιστορία μια φυσική μορφή που ξεπερνά τον θρύλο των ταινιών.

Puente del Amor / Photo: Casa Kimberly

Το ξενοδοχείο εξακολουθεί να δίνει την αίσθηση ιδιωτικής κατοικίας. Προσφέρει εννέα σουίτες, βεράντες με θέα στην πόλη, αυλές και σκάλες διατεταγμένες με την άνιση λογική δύο σπιτιών που ενώθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Η μακρόστενη πισίνα του Μπάρτον, στρωμένη με μπλε πλακάκια, παραμένει ανέπαφη. Αντίκες και χειροποίητες επιφάνειες κρατούν το σπίτι δεμένο με την προηγούμενη ζωή του, αντί να το μετατρέψουν σε ένα γενικόριζο κέλυφος πολυτελείας.

Η πισίνα του Ρίτσαρντ Μπάρτον / Photo: Casa Kimberly

Η σουίτα Elizabeth Taylor ανήκει σε δική της κατηγορία. Με έκταση πάνω από 230 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτει ιδιωτική βεράντα, πισίνα και τζακούζι. Στην απέναντι πλευρά της γέφυρας, τα πρώην δωμάτια του Μπάρτον αποτελούν πλέον τη σουίτα Richard Burton. Αλλά είναι η πρώην κατοικία της Τέιλορ που μένει χαραγμένη στη μνήμη πολύ μετά τη διαμονή.

Η θέα από τη σουίτα Ελίζαμπεθ Τέιλορ / Photo: Casa Kimberly

Εκεί βρίσκεται η ροζ μαρμάρινη μπανιέρα της σε σχήμα καρδιάς — μια λεπτομέρεια που θα φαινόταν κατασκευασμένη αν δεν βρισκόταν ακόμα εκεί. Ξαπλώνοντας στο κρεβάτι —τοποθετημένο εκεί που κάποτε κοιμόταν η Τέιλορ, προφανώς με τον Μπάρτον δίπλα της— κληρονομείς μια εκδοχή της θέας της. Μέσα από τις γαλλικές πόρτες, οι λόφοι χάνονται μέσα στα βουνά.

Το Casa Kimberly μπήκε στην ιστορία από έναν μεγάλο παράνομο έρωτα, αλλά παρέμεινει στον χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού ως ένας αγαπημένος προορισμός στο Μεξικό.

