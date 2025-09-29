Χαϊδεμένος: Πτώση εσόδων 5% και περιορισμός ζημιών στο εξάμηνο

Μειωμένα έσοδα αλλά ενισχυμένη κερδοφορία κατέγραψε η εταιρεία Χαϊδεμένος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποίησε. Ο κύκλος εργασιών της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου ανήλθε σε 9,31 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 5% σε σχέση με τα 9,79 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024, κυρίως λόγω μείωσης του όγκου εκτυπώσεων από υφιστάμενους πελάτες.

Παρά τη συρρίκνωση του τζίρου, η εταιρεία παρουσίασε σημαντική αύξηση στα μικτά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 1,45 εκατ. ευρώ, από 1,11 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν σε 406.185 ευρώ, από μόλις 112.499 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων παρέμειναν αρνητικά, αλλά οι ζημίες περιορίστηκαν σημαντικά στα 194.776 ευρώ, από 503.826 ευρώ πέρυσι. Οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 191.587 ευρώ, έναντι 488.154 ευρώ το 2024, δείχνοντας σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κόστους.

Η διοίκηση της Χαϊδεμένος εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνέχεια, τονίζοντας ότι η στρατηγική ενίσχυσης της αποδοτικότητας αποδίδει καρπούς. «Παρά τη μείωση των πωλήσεων, η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων δείχνουν ότι η εταιρεία κινείται σε τροχιά ανάκαμψης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο επόμενο διάστημα, η Χαϊδεμένος θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας και στη διεύρυνση του πελατολογίου, με στόχο τη σταδιακή επιστροφή σε θετικά αποτελέσματα μέσα στα επόμενα τρίμηνα.

