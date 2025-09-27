Εβροφάρμα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών με δυναμικές επενδύσεις στρατηγικής αξίας

Σημαντική ώθηση στις πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου 2025 κατέγραψε η Εβροφάρμα, χάρη στις εξαγωγές, στις πωλήσεις γιαουρτιού και στην ενίσχυση της παραγωγής ζυμούμενων προϊόντων. Στο ίδιο διάστημα, ο όμιλος υλοποίησε επενδύσεις 2,3 εκατ. ευρώ και προκαταβολές επενδύσεων 0,7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του διετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 10 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 24.324 χιλιάδες ευρώ, έναντι 21.645 χιλιάδων ευρώ της αντίστοιχης περιόδου το 2024, καταγράφοντας αύξηση 12%. Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 23.288 χιλιάδες ευρώ από 20.883 χιλιάδες ευρώ, αυξημένες κατά 11,5%. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις γιαουρτιού, με την κατηγορία αυτή να καταγράφει ανάπτυξη 66%. Οι πωλήσεις γάλακτος παρουσίασαν οριακή αύξηση, ενώ η κατηγορία λευκών τυριών σημείωσε μείωση του όγκου πωλήσεων.

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό, κυρίως γιαούρτι και φέτα ΠΟΠ, ανήλθαν σε 7.022 χιλιάδες ευρώ έναντι 4.463 χιλιάδων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 57%.

Το μεικτό ενοποιημένο κέρδος διαμορφώθηκε σε 5.970 χιλιάδες ευρώ, αυξημένο κατά 14%, και το μεικτό εταιρικό κέρδος ανήλθε σε 4.111 χιλιάδες ευρώ, αυξημένο κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3.350 χιλιάδες ευρώ, αυξημένα κατά 4%, ενώ τα εταιρικά EBITDA διαμορφώθηκαν σε 1.537 χιλιάδες ευρώ, μειωμένα κατά 13%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 2.327 χιλιάδες ευρώ από 1.840 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας βελτίωση 26%, ενώ τα εταιρικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.686 χιλιάδες ευρώ από 1.566 χιλιάδες ευρώ, βελτιωμένα κατά 8%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1.811 χιλιάδες ευρώ έναντι 1.401 χιλιάδων ευρώ, βελτιωμένα κατά 29%, και τα εταιρικά καθαρά κέρδη σε 1.538 χιλιάδες ευρώ από 1.416 χιλιάδες ευρώ, βελτιωμένα κατά 9%.

Κατά το πρώτο εξάμηνο 2025, υλοποιήθηκαν επενδύσεις 2,3 εκατ. ευρώ και προκαταβολές 0,7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του διετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 10 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος, πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ, αφορούσε νέο εξοπλισμό επεξεργασίας γάλακτος με υψηλό επίπεδο αυτοματισμού και ελέγχου παραγωγής. Επιπλέον, 0,3 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για βελτίωση των γενικών υπηρεσιών και 1 εκατ. ευρώ για επέκταση της γραμμής στραγγιστού γιαουρτιού.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 11.042 χιλιάδες ευρώ από 13.425 χιλιάδες ευρώ στο τέλος του 2024, σημειώνοντας μείωση 18%, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα υπερβαίνουν τα 7,5 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας υψηλή ρευστότητα για τον όμιλο.

\Η ιδιοπαραγωγή υψηλής ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος από τον στάβλο της θυγατρικής Campus υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τα αποτελέσματα. Η εταιρεία αξιοποιεί συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και προηγμένες τεχνικές αναπαραγωγής, φροντίδας και εκτροφής των ζώων, με σταθερή αύξηση του ζωικού πληθυσμού.

Επιπλέον, η Campus δημιούργησε το «cluster κτηνοτρόφων», έναν σύγχρονο συνεργατισμό νεαρών κτηνοτρόφων στο χωριό Μέστη της Αλεξανδρούπολης, ενισχύοντας τη συλλογική παραγωγή και συμβάλλοντας στην αύξηση της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος.

Η συνολική ημερήσια παραγωγή αντιστοιχεί περίπου στο 3% της εγχώριας παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Για το υπόλοιπο του 2025, η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών αναμένεται να συνεχιστεί σε παρόμοια επίπεδα, με δυνατότητα βελτίωσης ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης:

Σωληνουργεία Κορίνθου: Σε λειτουργία το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό στέγης στην Ελλάδα

Όμιλος ΕΛΤΟΝ: Καταγράφει αύξηση πωλήσεων 10% και ενισχύει διεθνή παρουσία με στρατηγικές επενδύσεις

DIMAND: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση 23% στα λειτουργικά κέρδη του α’ εξαμήνου 2025