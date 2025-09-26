Όμιλος ΕΛΤΟΝ: Καταγράφει αύξηση πωλήσεων 10% και ενισχύει διεθνή παρουσία με στρατηγικές επενδύσεις

Αύξηση πωλήσεων κατά 10% τα 89,9 εκατ. και ισχυρή ανάπτυξη κατά το α’ εξάμηνο του 2025, παρουσίασε ο όμιλος ΕΛΤΟΝ. Η ενίσχυση των θυγατρικών και οι στρατηγικές επενδύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό αποτυπώνουν τη συνεπή εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου, με στόχο τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς και την περαιτέρω διεθνή επέκταση.

Παρά τη μείωση του μικτού περιθωρίου κερδοφορίας, η ανάπτυξη στις θυγατρικές της Τουρκίας και της Ουκρανίας υπήρξε σημαντική, με αύξηση διακίνησης ποσοτήτων κατά 41,8% και 2,5% αντίστοιχα. Επιπλέον, η ενοποίηση της πρόσφατα εξαγορασθείσας θυγατρικής «Ν. Λέκος ΑΕ» ενισχύει περαιτέρω το εμπορικό αποτύπωμα του Ομίλου, επεκτείνοντας τη γκάμα προϊόντων και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των πελατών στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.

Οι πωλήσεις της μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 47,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,9% έναντι του α’ εξαμήνου 2024, ενώ ο Όμιλος κατέγραψε συνολική αύξηση 10%. Οι συνολικοί όγκοι διακίνησης αυξήθηκαν κατά 4,2%, με τις θυγατρικές στην Τουρκία και Ουκρανία να συνεισφέρουν καθοριστικά στην ανάπτυξη.

Το περιθώριο μικτής κερδοφορίας μειώθηκε οριακά σε 14,8% για την Εταιρεία και 15,5% για τον Όμιλο, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα φυσιολογικά για τον κλάδο και τον ιστορικό μέσο όρο του Ομίλου, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα έτη. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία και 4,3 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ και 2,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, καταγράφοντας αύξηση 13,7% σε επίπεδο Ομίλου σε σύγκριση με το 2024.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 1,2 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία, παρουσιάζοντας μείωση 17,9% και 29,6% αντίστοιχα, κυρίως λόγω της προσωρινής υποχώρησης του μικτού περιθωρίου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η κερδοφορία θα βελτιωθεί στο β’ εξάμηνο του 2025.

Η οικονομική θέση του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με ενισχυμένο κεφάλαιο κίνησης (200% για τον Όμιλο και 191% για την Εταιρεία), αποδεικνύοντας τη δυνατότητα κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μέσω κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Σε επίπεδο επενδύσεων, η εξαγορά της «Ν. Λέκος Χημικά ΑΕ» ενισχύει την παρουσία της ΕΛΤΟΝ στον κλάδο πρώτων υλών τροφίμων, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Παράλληλα, εξελίσσεται η αναδιοργάνωση των θυγατρικών σε Βουλγαρία και Τουρκία, με στόχο τη βελτιστοποίηση λειτουργικών εξόδων και την ενίσχυση της κερδοφορίας, ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη νέων παραγωγικών υποδομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Ο Όμιλος επενδύει επίσης στην εγκατάσταση ενός σύγχρονου ενιαίου ERP συστήματος, ήδη λειτουργικό σε μητρική και κύρια θυγατρική, το οποίο θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες θυγατρικές έως το τέλος του 2025, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και στην επίτευξη επιχειρησιακών συνεργειών.

Με στρατηγικό σχεδιασμό, επενδυτικές κινήσεις και δυναμική παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, η ΕΛΤΟΝ στοχεύει σε μια ακόμη επιτυχημένη και κερδοφόρα χρήση το β’ εξάμηνο του 2025, διατηρώντας τη θέση της ως ηγετική δύναμη στον κλάδο της.

