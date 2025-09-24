Akritas: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Βελτίωση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας κατέγραψε η Akritas στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 21,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε σύγκριση με τα 20,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων μελαμίνης και πάγκων, που αντιπροσωπεύουν το 96% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ καταγράφηκε και αύξηση 14% στον όγκο πωλήσεων, με τις εξαγωγές να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη.

Στο επίπεδο κερδοφορίας, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στο 18%, από 17% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποτέλεσμα της ενισχυμένης παραγωγικότητας και της αύξησης του κύκλου εργασιών, παρά το υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο δείκτης EBITDA επηρεάστηκε θετικά από τη βελτίωση των πωλήσεων και του μικτού περιθωρίου, διαμορφώθηκε σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε 570 χιλιάδες ευρώ, έναντι 220 χιλιάδων ευρώ πέρυσι, ενισχυμένα και από τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά κόστη, ενώ ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση σημειώνει ότι, παρά την θετική πορεία, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 επηρεάζεται από παγκόσμια και ευρωπαϊκή αβεβαιότητα, που προκύπτει από οικονομικές παραμέτρους αλλά και γεωπολιτικές εξελίξεις. Η στρατηγική επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και στην αποδοτική λειτουργία της εταιρείας.

Παράλληλα, η Akritas προχωρά στον πράσινο μετασχηματισμό της, με την ολοκλήρωση της επένδυσης για ανακύκλωση ξύλου και επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγή να αναμένεται μέσα στο 2025, ενισχύοντας την περιβαλλοντική της στρατηγική και τη βιωσιμότητα της παραγωγικής διαδικασίας.

