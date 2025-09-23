Τράπεζα Κύπρου: Τα σχέδια της για την ελληνική αγορά, ένα χρόνο μετά την επιστροφή της στο ΧΑ

Σε κοινοπρακτικά δάνεια μεγάλων κατασκευαστικών έργων και παραχωρήσεων στην Ελλάδα, σε έργα ΣΔΙΤ και γενικότερα σε δάνεια προς μεγάλους ναυτιλιακούς και άλλους ελληνικούς ομίλους στρέφεται η Τράπεζα Κύπρου προκειμένου να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της στην ελληνική αγορά.

Στόχος της διοίκησης είναι η επέκταση του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων της στο 1,5 δις ευρώ από περίπου 1,2 δις που είναι σήμερα, ένα στόχο που με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αναμένεται να πετύχει μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο.

«Μας ενδιαφέρει ότι έχει προμήθεια» είπε χαρακτηριστικά ανώτατο στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου, ενώ αναφέρθηκε επίσης ότι καθώς η Τράπεζα μπορεί και βγάζει τα έξοδα της μόνο από τις προμήθειες δεν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για δανειακή επέκταση σε επίπεδο λιανικής τουλάχιστον εκτός της Κύπρου.

Τα στοιχεία αυτά παρατέθηκαν από τη διοίκηση της Τράπεζας σε ενημέρωση δημοσιογράφων με αφορμή το κλείσιμο ενός χρόνου από την επιστροφή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι θετικές επιπτώσεις από την επαναφορά της στην ελληνική κεφαλαιαγορά γίνονται πλέον εμφανείς, σύμφωνα με τη διοίκηση, και από το γεγονός ότι μέσα σε ένα χρόνο έχει αλλάξει εντελώς η μετοχική δομή της Τράπεζας. Κι αυτό γιατί έχουν εισέλθει στο κεφάλαιο της πολλοί καινούριοι επενδυτές, όπως για παράδειγμα η Wellington που σήμερα βρίσκεται σε ποσοστό περί του 6%.

Το θετικό κλίμα που υπάρχει από πλευράς διεθνών επενδυτών φάνηκε και στο πρόσφατο κορυφαίο συνέδριο της Bank of America (Financial CEO Conference), που διοργανώθηκε στο Λονδίνο και η Κύπρου έδωσε το παρών μαζί με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πριν λίγες μέρες η Τράπεζα Κύπρου σήκωσε 300 εκατ. ευρώ από τις αγορές με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, με το τελικό βιβλίο προσφορών να ξεπερνάει τα €3 δις, κάτι που σημαίνει ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε περισσότερο από 10 φορές.

Τόσο η ισχυρή συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών όσο και η τελική τιμολόγηση του ομολόγου αντικατοπτρίζουν την αναγνώριση του ισχυρού οικονομικού προφίλ του Συγκροτήματος από τις αγορές. Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου θα εκδοθούν σε τιμή ίση με 99.632%, θα φέρουν επιτόκιο ύψους 4.25% και απόδοση ύψους 4.321%.

Όλα τα παραπάνω έρχονται σε συνέχεια των πολύ καλών αποτελεσμάτων εξαμήνου και των ευνοϊκών προβλέψεων από διεθνείς οίκους και αναλυτές για την πορεία της μετοχής της.

Η κερδοφορία της τράπεζας διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, με καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €235 εκατ.

Τα κέρδη του δευτέρου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα €118 εκατ., παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το πρώτο τρίμηνο. Η ισχυρή απόδοση αποτυπώνεται και στον δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE), ο οποίος έφτασε το 18,4%, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα €0,54, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα (αναπροσαρμοσμένος) παρέμεινε χαμηλά, στο 36%.

