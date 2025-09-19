Άνοδο 29% σε κύκλο εργασιών και 49% στα EBITDA κατέγραψε η Profile στο Α’ εξάμηνο 2025

Άνοδο 29% στον κύκλο εργασιών και 49% στα EBITDA κατέγραψε ο Όμιλος Profile στο Α’ εξάμηνο του 2025, με τα κέρδη μετά φόρων να ενισχύονται κατά 19%. Παράλληλα, η ρευστότητα αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 26,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε στο 30% και η γενική ρευστότητα στο 1,8x, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για περαιτέρω επενδύσεις.

Η θετική πορεία αποδίδεται τόσο στην παρουσίαση νέων λύσεων όσο και στην αναβάθμιση υφιστάμενων, όπως το Finuevo, η αναβαθμισμένη Axia με AI λειτουργίες και το νέο Digital Investment Hub. Οι καινοτομίες αυτές ενίσχυσαν τη διεθνή παρουσία του Ομίλου στις αγορές fintech και επενδυτικού λογισμικού, με τραπεζικούς οργανισμούς AAA/Tier I, όπως η Kommuninvest Σουηδίας, να υιοθετούν τις λύσεις.

Στον τομέα των Μεγάλων Έργων, η υλοποίηση των έργων προχωρά απρόσκοπτα, με κύρια συμμετοχή σε λογισμικό ίδιας ανάπτυξης και συναφείς υπηρεσίες. Η στρατηγική επέκταση περιλαμβάνει στόχευση σε αναπτυσσόμενες αγορές υψηλής ζήτησης για fintech λύσεις, καθώς και σε ώριμες αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας, συνδυασμένη με έλεγχο λειτουργικού κόστους, ενισχύοντας την κερδοφορία.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2024, τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 6,0 εκατ. ευρώ από 4,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 3,7 εκατ. ευρώ από 3,0 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων σε 3,0 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ.

Η αναβάθμιση της λύσης Axia ενσωματώνει εργαλεία AI, παρέχοντας ψηφιακό συγκυβερνήτη για διαχειριστές με δυνατότητες προτάσεων επενδύσεων, προετοιμασίας συναντήσεων, σχεδιασμού συνταξιοδότησης, πρόσβασης σε IPOs και εφαρμογών Private Equity, καθώς και αναλύσεων απόδοσης και κινδύνου. Παράλληλα, το Digital Investment Hub προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιακής τραπεζικής και επενδύσεων, συνδυάζοντας ασφάλεια και αποδοτικότητα.

Σημαντικές διακρίσεις από αναλυτές όπως η Gartner, Forrester και IBS Intelligence επιβεβαιώνουν την τεχνολογική υπεροχή των λύσεων του Ομίλου. Η στρατηγική ανάπτυξη, η ισχυρή οικονομική θέση και το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο ενισχύουν τη βεβαιότητα για την επιτυχή υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του 2025.

