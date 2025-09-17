Ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης νέος CEO της OB Streem εγκαινιάζει νέα φάση ανάπτυξης logistics Ελλάδας

Η OB Streem, επενδυτικός βραχίονας της HIG Capital για τον κλάδο των logistics στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε την τοποθέτηση του Αλέξανδρου Καραφυλλίδη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου ανάπτυξης και εδραίωσης της εταιρείας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Καραφυλλίδης διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις στον χώρο των καταναλωτικών προϊόντων και των FMCG, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η πορεία του περιλαμβάνει θέσεις στη Coca-Cola HBC, την Ολυμπιακή Ζυθοποιία και τον Όμιλο Carlsberg, όπου διετέλεσε CEO της ελληνικής θυγατρικής αλλά και Αντιπρόεδρος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις Βαλτικές χώρες, με έδρα την Κοπεγχάγη. Μετά τη διεθνή του καριέρα, επιστρέφει στην Ελλάδα για να ηγηθεί στρατηγικά της OB Streem.

Σε δήλωσή του, ο νέος CEO τόνισε: «Αναλαμβάνω με ενθουσιασμό και δέσμευση να συμβάλω στην ανάπτυξη της OB Streem στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι η καινοτομία, η άριστη εξυπηρέτηση και η δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς. Φιλοδοξία μας είναι η ανάδειξη της OB Streem ως σημείο αναφοράς για τα logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Η αλλαγή ηγεσίας συμπίπτει με μια κρίσιμη φάση για την εταιρεία, η οποία μετά τη συγχώνευση με την Ορφεύς Βεϊνόγλου έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της ως κορυφαίος παίκτης στον κλάδο. Με παρουσία σε 10 χώρες και ισχυρό δίκτυο συνεργασιών, η OB Streem στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Ο κ. Θρασύβουλος Μακιός, που είχε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της εταιρείας, θα συνεχίσει ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως δήλωσε: «Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Αλέξανδρο Καραφυλλίδη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την OB Streem. Η εμπειρία και το όραμά του θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την πορεία μας. Για μένα αποτελεί τιμή να συνεχίσω να στηρίζω τη νέα διοίκηση, με κοινή αποστολή την καθιέρωση της OB Streem στην κορυφή των logistics της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

