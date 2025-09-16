Softweb: Ενισχύει κερδοφορία, κύκλο εργασιών, προσωπικό και εξαγορές, εδραιώνοντας ηγετική της θέση

Η Softweb κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, παράλληλα με ενίσχυση προσωπικού, επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη και στρατηγικές εξαγορές, αναδεικνύοντας τη θέση της ως ηγέτιδας δύναμης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη νέα αγορά της Οικοσυμμετρίας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1.450.020 ευρώ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας ανήλθε σε 1.096.674 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,28% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε 215.524 ευρώ και της Εταιρείας σε 205.920 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,09%, ενώ το EBIT ενισχύθηκε κατά 8,35% φθάνοντας τα 171.143 ευρώ για τον Όμιλο και τα 167.479 ευρώ για την Εταιρεία. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 162.100 ευρώ για τον Όμιλο και 162.040 ευρώ για την Εταιρεία, παρουσιάζοντας αύξηση 8,91% έναντι της ίδιας περιόδου του 2024.

Η άνοδος αυτή αντανακλά τις στρατηγικές επενδύσεις της Softweb στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωτικής δομής, με αύξηση δαπανών μισθοδοσίας περίπου 41%, ενισχύοντας κρίσιμες λειτουργίες όπως οι εμπορικές και επιχειρησιακές δομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σημαντικοί πόροι κατευθύνθηκαν επίσης στην έρευνα και ανάπτυξη του Softweb Business Suite (SBS), με επέκταση λειτουργικοτήτων CRM και Operational, βελτιώνοντας περαιτέρω τις υπηρεσίες και τις ψηφιακές λύσεις που προσφέρει η εταιρεία.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε 1.018.540 ευρώ, ενώ της Εταιρείας σε 812.509 ευρώ, καταγράφοντας μείωση 24,52%, η οποία συνδέεται με τη στρατηγική αξιοποίηση πόρων για εξαγορές, όπως η Digihart ΙΚΕ και η Vitamin Media Α.Ε., και επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη νέων λύσεων. Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει ανοικτή πιστωτική γραμμή ύψους 300.000 ευρώ από συστημική τράπεζα, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία του για άμεση υποστήριξη επενδυτικών κινήσεων και ανάπτυξης προϊόντων. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 2.347.882 ευρώ και της Εταιρείας σε 2.171.737 ευρώ, αυξημένα κατά 31,63%, χωρίς η εταιρεία να φέρει τραπεζικό δανεισμό.

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, η Softweb επέκτεινε ποσοτικά και ποιοτικά το πελατολόγιό της, ενσωματώνοντας συνεργασίες από πολλούς κλάδους, με πελάτες όπως η COSTA LIMITED, KE.B.E. Α.Ε., ΖΑΝΑΕ Α.Ε., AS Α.Ε., GENEKOR ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK, COSMOSLAC Α.Ε., ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Η. ΑΛΤΣΕΧ & ΣΙΑ Ο.Ε., ACQUA SOURCE Α.Β.Ε.Ε., CYPRUS SEAWAYS και ACTIONAID ΕΛΛΑΣ, μεταξύ πολλών άλλων. Η στρατηγική επέκταση επιβεβαιώνει την αναγνώριση της Softweb ως αξιόπιστου εταίρου σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και κλάδων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, υπογράμμισε ότι «η στρατηγική μας βασίζεται στην πεποίθηση ότι η Οικοσυμμετρία θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της αγοράς. Με τις κινήσεις μας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην οργανωτική ενοποίηση και στις επενδύσεις σε τεχνολογία, διαμορφώνουμε ένα ομιλικό σχήμα που μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις. Στόχος μας είναι να γίνουμε φυσικός ηγέτης της αγοράς, συνδυάζοντας τεχνολογία και δημιουργικότητα και ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, δημιουργώντας αξία για όλους, από τους ανθρώπους μας μέχρι τους μετόχους».

Διαβάστε επίσης:

Revoil: Εξαγοράζει τη Μαλτέζος με τίμημα κοντά στα 3 εκατ. ευρώ

Barilla Hellas: Πάνω από 130 εκατ. ευρώ ο τζίρος με βελτίωση κερδοφορίας

Aegean Airlines: Η Μαρίνα Βάλβη αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες επικοινωνίας