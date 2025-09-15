Aegean Airlines: Η Μαρίνα Βάλβη αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες επικοινωνίας

Την ανάληψη των καθηκόντων Corporate Affairs & Communications Director στην Aegean Airlines αναλαμβάνει η Μαρίνα Βάλβη, η οποία μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Marketing Director. Στο νέο της ρόλο, η κ. Βάλβη θα έχει την ευθύνη για την εταιρική επικοινωνιακή στρατηγική, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας της αεροπορικής εταιρείας στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η κα Βάλβη συνδέεται με την Aegean για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Η πρώτη της θητεία ξεκίνησε το 1999, όταν ανέλαβε καθήκοντα Marketing Coordinator για δέκα χρόνια. Το 2013 επέστρεψε στην εταιρεία ως Head of Loyalty, πριν προχωρήσει στη θέση της Marketing Director. Η επαγγελματική της πορεία στον χώρο των αερομεταφορών της έχει προσφέρει εκτενή εμπειρία σε στρατηγική, επικοινωνία και ανάπτυξη πελατοκεντρικών υπηρεσιών.

Στην ανακοίνωσή της, η Aegean τόνισε ότι η ανάθεση του νέου ρόλου στην κα Βάλβη αντικατοπτρίζει την πολιτική προαγωγής στελεχών από το εσωτερικό της εταιρείας και την προσήλωση στη συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία. Παράλληλα, η εταιρεία ευχαρίστησε θερμά τη Μαρίνα Σπυριδάκη για τη συνεισφορά της και της ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Η εξέλιξη της M. Βάλβη θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Aegean για ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της παρουσίας της στον τομέα της επικοινωνίας, αξιοποιώντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

Η AEGEAN εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τη Μαρίνα Σπυριδάκη για τη μέχρι σήμερα συμβολή της και της ευχήθηκε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Διαβάστε επίσης:

METLEN: Αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα μελλοντικά αποτελέσματα η Alpha Finance

AKTOR: Γιατί ακυρώθηκε η συμφωνία με PRODEA – Νέα εξαγορά στις παραχωρήσεις

ΕΥΑΘ και ΕΟΑΛ υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας για μεταφορά τεχνογνωσίας και βιώσιμη διαχείριση υδάτων