BUSINESS

12.09.2025 07:21

ΕΥΑΘ και ΕΟΑΛ υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας για μεταφορά τεχνογνωσίας και βιώσιμη διαχείριση υδάτων

12.09.2025 07:21
eyath_new

Γέφυρες συνεργασίας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στην Κύπρο στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης υδάτινων πόρων και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) δημιουργεί το επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), πρώην Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Η συνεργασία θα υλοποιηθεί από τη θυγατρική της ΕΥΑΘ, ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε., και περιλαμβάνει παροχή τεχνικών υπηρεσιών προς τον ΕΟΑΛ σε επίπεδο συμβουλευτικής, προμήθειας και εφαρμογής, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών, την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδάτων.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας θα βρίσκονται τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), η χρήση έξυπνων υδρομετρητών, η ανάπτυξη υδραυλικά απομονωμένων υποζωνών στο δίκτυο, η παρακολούθηση της ποιότητας επιφανειακού νερού και της στάθμης των ταμιευτήρων, καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ΕΟΑΛ.

Το μνημόνιο υπέγραψε ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ενώ την ΕΥΑΘ εκπροσώπησε ο διευθύνων σύμβουλος, Άνθιμος Αμανατίδης. Στην τελετή παρέστη και ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης.

Όπως σημείωσε ο κ. Βαρελίδης, «η συμφωνία αποτελεί best practice για τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στην Κύπρο, ενισχύοντας τις υποδομές, αξιοποιώντας καινοτόμες λύσεις και διασφαλίζοντας πρόσβαση των πολιτών σε καθαρό πόσιμο νερό». Υπογράμμισε δε ότι η συνεργασία αποτελεί παράδειγμα για το πώς η διεθνής σύμπραξη μπορεί να συμβάλει στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης, τόνισε ότι η εταιρεία, αξιοποιώντας πολυετή εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση, συμβάλλει ενεργά στη διάχυση γνώσης και στην υποστήριξη οργανισμών που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις, ειδικά εν μέσω κλιματικής κρίσης. «Έτσι ενδυναμώνεται ο διεθνής ρόλος μας και ανοίγονται νέες προοπτικές εξέλιξης για τα στελέχη και το σύνολο του οργανισμού μας», ανέφερε.

Από πλευράς του ΕΟΑΛ, ο πρόεδρος Άγγελος Χατζηχαραλάμπους επισήμανε ότι «η υπογραφή του μνημονίου έχει ιδιαίτερη σημασία για την επαρχία Λάρνακας και την τοπική κοινωνία. Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία διασφαλίζουμε τη μεταφορά πολύτιμης τεχνογνωσίας στη διαχείριση ύδρευσης και αποχέτευσης, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες μας και προσφέροντας αποδοτικές λύσεις στους πολίτες».

Σημείωσε επίσης ότι η συνεργασία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού υποδομών, μείωσης κόστους λειτουργίας και προώθησης βιώσιμων πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Ο συνδυασμός της εμπειρίας της ΕΥΑΘ και της γνώσης των τοπικών αναγκών, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής των δημοτών και θα δημιουργήσει σταθερές βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον στην επαρχία Λάρνακας.

