Στρατηγική εξαγορά στη διοργάνωση εκθέσεων: Η o.mind creatives περνά στην Forum του γερμανικού ομίλου NürnbergMesse

Περαιτέρω συγκέντρωση στον χώρο της διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων δημιουργεί η κίνηση της FORUM του μεγαλύτερου παίκτη αυτή τη στιγμή στον κλάδο και μέλος του γερμανικού εκθεσιακού Ομίλου NürnbergMesse,να εξαγοράσει την O.MIND CREATIVES.

Η O.MIND δραστηριοποιείται και αυτή στις εκθέσεις με «ναυαρχίδα» της την «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» που διοργανώνει κάθε δύο χρόνια.

Αν και το τίμημα της εξαγοράς δεν ανακοινώθηκε, ο τζίρος της έκθεσης την τελευταία χρονιά που πραγματοποιήθηκε ήταν της τάξης του 1,6 εκατ. ευρώ ενώ στο σύνολο της η εταιρεία είχε συνολικές πωλήσεις στα 2 εκατ. ευρώ.

Η O.MIND CREATIVES δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 2005, στον χώρο των εμπορικών εκθέσεων και εκδόσεων, καταφέρνοντας μέσα από τα projects της να διεισδύει στις αγορές που την αφορούν και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα που θα επηρεάσει τη θέση της FORUM Α.Ε. στην ελληνική και στη διεθνή Εκθεσιακή βιομηχανία, καθώς με την απόκτηση της O.MIND CREATIVES, η εταιρία διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της με νέα προϊόντα και εισέρχεται σε νέες γεωγραφικές και κλαδικές αγορές, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της και το συνολικό μερίδιό της στην εκθεσιακή αγορά.

Παράλληλα, με στόχο την καινοτομία και τη δημιουργία νέων αποδοτικών διαδικασιών, ενσωματώνει την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές των δύο εταιριών και αξιοποιεί τους κοινούς πόρους δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος.

Οι στρατηγικές αποφάσεις

Η FORUM, κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, ανακοίνωσε μερικές από τις πρώτες στρατηγικές αποφάσεις, σχετικά με το χαρτοφυλάκιο της αποκτηθείσας εταιρίας:

1. Η ΜΕAT/DAIRY/FROZEN EXPO, η έκθεση για την επεξεργασία & τυποποίηση ζωικών προϊόντων και την αγροδιατροφή, θα απορροφηθεί από την FOODTECH, τη διεθνή έκθεση για τις τεχνολογίες επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών. Η απορρόφηση θα υλοποιηθεί στη διοργάνωση του 2027.

2. Παραμένει σε διετή προγραμματισμό, η συνδιοργάνωση των εκθέσεων «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» με την «Cargo Truck & Van Expo», τον μήνα Οκτώβριο, στο Athens Metropolitan Expo. Κυρίαρχος στόχος θα είναι η εστίαση και ενίσχυση του τομέα του Επαγγελματικού Οχήματος.

3. Σε διετή προγραμματισμό συνεχίζει και η έκθεση “Logistics & Transports Expo” μαζί με το συνέδριο “Logi.C” που πραγματοποιούνται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Thessaloniki, με νέα περίοδο διεξαγωγής το φθινόπωρο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2026. Κυρίαρχος στόχος θα είναι η ανάπτυξη της εξωστρέφειας της έκθεσης στην περιοχή των Βαλκανίων.

4. Στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε ολικό επαναπροσδιορισμό του προγραμματισμού των εκδόσεων επαγγελματικών περιοδικών, τόσο στη φυσική, όσο και στην ψηφιακή τους μορφή.

Από την ίδρυσή της το 1988, η εταιρία FORUM έχει διανύσει μια μακρά πορεία συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της, έχοντας κατορθώσει να αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων, αλλά και φεστιβάλ, στην Ελλάδα.

Στο portfolio της FORUM περιλαμβάνονται εννιά από τις μεγαλύτερες και πλέον σημαντικές διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στη χώρα μας: HORECA, FOOD EXPO, OENOTELIA, ΧΕΝΙΑ, ARTOZA, GLOBAL PACK, FOODTECH, ATHENS COFFEE FESTIVAL και WORLD OF BEER FESTIVAL. Στις εκθέσεις αυτές συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 4.000 Έλληνες και Διεθνείς εκθέτες, ενώ τις επισκέπτονται περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, τα υψηλής ποιότητας και ευρείας κυκλοφορίας επαγγελματικά περιοδικά που εκδίδει η εταιρεία – SNACK & COFFEE, A-Z, ΨΗΤΟ, AMBROSIA – έχουν καταστεί πολύτιμα εργαλεία επικοινωνίας με τους επαγγελματίες των κλάδων στους οποίους απευθύνονται.

