Σαράντης: Θετικές οι μεταβολές στα κέρδη και ισχυρή διεθνής παρουσία εν μέσω σταθερών προκλήσεων το α’ 6μηνο

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα του Ομίλου Σαράντη στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 20%, διαμορφούμενα στα 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 24,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Το περιθώριο καθαρού κέρδους βελτιώθηκε στο 9,6% από 8,0% πέρυσι, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ενισχύθηκαν κατά 22,2%, φτάνοντας τα 0,46 ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις κατέγραψαν μικρή αύξηση 0,5%, στα 304,3 εκατ. ευρώ, με την κατηγορία Ομορφιάς, Περιποίησης Δέρματος και Αντηλιακής Προστασίας να εμφανίζει ισχυρή ανάπτυξη 22,7%, κυρίως λόγω της δυναμικής στις διεθνείς αγορές (+52,7%).

Η λειτουργική απόδοση υποστηρίχθηκε από αυξημένα EBITDA και EBIT, που σημείωσαν 48,3 εκατ. (+15,7%) και 37,5 εκατ. (+17,9%) αντίστοιχα, με τα περιθώρια να ενισχύονται σημαντικά, αντανακλώντας την πειθαρχημένη διαχείριση κόστους και την επιλογή προϊοντικών κατηγοριών υψηλής απόδοσης. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 36,5 εκατ., αυξημένα κατά 21,4%, και επιβεβαιώνουν την ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παρέμεινε ισχυρή, με μείωση του καθαρού δανεισμού στα 32,8 εκατ. ευρώ, ενώ η ρευστότητα ενισχύθηκε από εισπράξεις προηγούμενων συμφωνιών, όπως η πρώτη δόση 20,6 εκατ. ευρώ από την πώληση μεριδίου στην Estee Lauder. Επιπλέον, η πρόωρη αποπληρωμή δανείου 5 εκατ. ευρώ και η δυνατότητα για νέα δάνεια ενισχύουν την ευελιξία για μελλοντικές επενδύσεις ή εξαγορές.

Οι μέτοχοι είδαν αύξηση του μεικτού μερίσματος κατά 33,3%, στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ το payout ratio ανήλθε στο 43,5% των καθαρών κερδών, έναντι 38,2% το 2023.

Στρατηγικά, η εταιρεία συνεχίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με το πρώτο κύμα χώρων στο SAP S/4HANA (Ελλάδα, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία) να ολοκληρώνεται επιτυχώς και το δεύτερο κύμα (Βουλγαρία, Ρουμανία, Δυτικά Βαλκάνια) να προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2026. Παράλληλα, το πρόγραμμα Ενοποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (IBP) και η αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων ενισχύουν την επιχειρησιακή ευελιξία.

Στο μέτωπο της ESG στρατηγικής, η εταιρεία προχωρά σε χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και στην εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις προϊόντων από ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ οι επενδύσεις σε CAPEX ενισχύουν την παραγωγική δυναμικότητα στην Πολωνία και στην Ελλάδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γιάννης Μπούρας, τόνισε ότι οι επιδόσεις του Α’ εξαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν τη συνεπή εφαρμογή στρατηγικών πρωτοβουλιών, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και τη διατήρηση μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, παρά τη συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεων. Οι προβλέψεις για το 2025 παραμένουν θετικές, με EBITDA 92 εκατ. ευρώ (+12,7%), EBIT 70 εκατ. ευρώ (+14,8%) και πωλήσεις 612 εκατ. ευρώ (+2%).

