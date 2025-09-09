Στην Θεσσαλονίκη η διοίκηση της Alpha Bank ενισχύοντας επιχειρήσεις, παιδεία και πολιτιστικές δράσεις

Η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο των επισκέψεων της Διοίκησης της Alpha Bank, με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρη Τσιτσιράγκο και τον Deputy CEO Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου να πραγματοποιούν σειρά επαφών και επισκέψεων σε στρατηγικά σημεία της πόλης. Μαζί τους ήταν η Chief Retail Distribution Officer Μαρία Παπαγεωργίου και ο Chief Retail Client Strategies Officer Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, οι οποίοι επισκέφθηκαν το νέο Business Center HUB26, τα γραφεία Private Banking και καταστήματα της τράπεζας, ενώ συναντήθηκαν με εκπροσώπους φορέων της παιδείας και του πολιτισμού.

Ο κ. Τσιτσιράγκος τόνισε ότι «η δύναμη της Alpha Bank είναι οι άνθρωποί της» και υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσα από ανοιχτή επικοινωνία και τακτικές συναντήσεις, ενώ η νέα εταιρική κουλτούρα της τράπεζας επικεντρώνεται στην αριστεία, την αποτελεσματικότητα, τη συνεργασία, την ενδυνάμωση και την καινοτομία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας που εμπνέει και προετοιμάζει την τράπεζα για το μέλλον.

Το HUB26 αποτελεί τον νέο πυρήνα δραστηριότητας της Alpha Bank στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας όλες τις επιχειρησιακές περιοχές σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, όπου θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται στρατηγικές για την ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα ενισχύεται η εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ καλλιεργείται περιβάλλον συνεργασίας και καινοτομίας για τους εργαζόμενους της τράπεζας.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Παπαγαρυφάλλου παρουσίασε τη στρατηγική συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, που διευρύνει την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τη χρηματοπιστωτική ένταξη και δημιουργώντας ένα νέο οικοσύστημα υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα.

Κατά τις επισκέψεις τους στα καταστήματα της Θεσσαλονίκης, η διοίκηση επικεντρώθηκε στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ οι επαφές με το 29ο Δημοτικό Σχολείο και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ανέδειξαν τη δέσμευση της τράπεζας σε παιδεία και πολιτισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», η Alpha Bank συμμετέχει στη χρηματοδότηση ανακαίνισης δημόσιων σχολικών κτιρίων, ενώ υποστηρίζει και τον κύκλο εκδηλώσεων «Συγγραφείς του Κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο», ενισχύοντας τον πολιτισμικό διάλογο στη Βόρεια Ελλάδα.

Η επίσκεψη της Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσε τον στρατηγικό ρόλο της πόλης για την Alpha Bank, την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την ενεργή συνεισφορά της τράπεζας στην κοινωνία μέσω παιδείας και πολιτισμού.

