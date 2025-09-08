ΕΛΤΑ και Alpha Bank ενώνουν δυνάμεις για τραπεζικές υπηρεσίες πανελλαδικά

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Alpha Bank ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία με στόχο την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του εκτεταμένου πανελλαδικού δικτύου των ΕΛΤΑ.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να διευρύνει την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένη τραπεζική κάλυψη, συμβάλλοντας στην οικονομική ένταξη και την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Στο πλαίσιο ειδικού πάνελ που διοργάνωσε το Υπερταμείο (Growthfund), ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρης Σκλήκας, παρουσίασε το όραμα μετασχηματισμού του οργανισμού, που συνδυάζει εκσυγχρονισμό και επιστροφή στις παραδοσιακές υπηρεσίες ταχυδρομείου. Κύριοι πυλώνες της στρατηγικής είναι η διατήρηση της βασικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και η ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, με αιχμή τις χρηματοοικονομικές λύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύνδεση υπηρεσιών micro-logistics με τραπεζικά προϊόντα, δημιουργώντας ενιαίο οικοσύστημα που θα υποστηρίξει επιχειρήσεις και πολίτες εκτός τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού οικοσυστήματος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, με βασικές τραπεζικές υπηρεσίες να ξεκινούν εντός του 2025 και εξειδικευμένα προϊόντα να εισάγονται από το 2026. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν αποταμιευτικούς λογαριασμούς, τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, επενδυτικές λύσεις, προεξοφλήσεις συντάξεων και τερματικά POS για εμπορικές επιχειρήσεις.

Με την πρωτοβουλία αυτή, τα ΕΛΤΑ και η Alpha Bank φιλοδοξούν να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική ένταξη των πολιτών, να καλύψουν περιοχές που παραμένουν υποεξυπηρετούμενες και να ενισχύσουν τον ρόλο του ταχυδρομείου ως πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

