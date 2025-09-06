Νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Αύγουστο του 2025, αύξηση 6,7%

Σε νέο ιστορικό υψηλό κινήθηκε η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Αύγουστο του 2025, με σχεδόν 3,9 εκατομμύρια επιβάτες να ταξιδεύουν από και προς την πρωτεύουσα, καταγράφοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η άνοδος αφορά τόσο τις πτήσεις εσωτερικού όσο και τις διεθνείς, με τη διεθνή κίνηση να εμφανίζει εντυπωσιακή αύξηση 8,4%, ενώ οι πτήσεις εντός Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 2,5%.

Τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2025 δείχνουν συνέχιση της ανοδικής πορείας, με συνολικά 22,71 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 6,8% σε σχέση με το 2024. Η αύξηση στις διεθνείς αφίξεις φτάνει το 8,8%, ενώ η κίνηση εσωτερικού σημείωσε άνοδο 2,1%, υπογραμμίζοντας τη σταθερή ανάπτυξη του αεροδρομίου ως κεντρικού κόμβου μεταφορών.

Ο αριθμός των πτήσεων κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 ανήλθε σε 191.165, αυξημένος κατά 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι διεθνείς πτήσεις παρουσίασαν τη μεγαλύτερη άνοδο, 9,1%, ενώ οι πτήσεις εσωτερικού κινήθηκαν πιο μετρημένα, με αύξηση 1,3%, ενισχύοντας την εικόνα μιας δυναμικής αλλά ισορροπημένης ανάπτυξης.

Η σταθερή αύξηση της επιβατικής κίνησης επιβεβαιώνει τον ΔΑΑ ως κρίσιμο σημείο εισόδου στην Ελλάδα, συνδέοντας την Αθήνα με τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς προορισμούς και ενισχύοντας τη θέση της χώρας στον τουριστικό και επιχειρηματικό χάρτη. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, με τη διοίκηση του αεροδρομίου να επισημαίνει τη σημασία διατήρησης υψηλών προτύπων λειτουργίας και ασφάλειας, ώστε να υποστηριχθεί η συνεχιζόμενη ανάπτυξη.

Διαβάστε επίσης:

ΟΚΤΑΒΙΤ: Αναλαμβάνει τη διανομή λύσεων NAS της ASUSTOR, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ελλάδα

Eurobank: Ολοκλήρωσε επιτυχώς 8ο πρόγραμμα stockoptions, ενισχύοντας μετοχικό κεφάλαιο και κίνητρα προσωπικού

ΟΠΑΠ: Ισχυρά αποτελέσματα β΄ τριμήνου 2025, αυξάνει έσοδα, κέρδη, προμέρισμα και ηγεσία ESG