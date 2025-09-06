search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 09:14
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 08:20

Νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Αύγουστο του 2025, αύξηση 6,7%

06.09.2025 08:20
el venizelow 88- new

Σε νέο ιστορικό υψηλό κινήθηκε η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Αύγουστο του 2025, με σχεδόν 3,9 εκατομμύρια επιβάτες να ταξιδεύουν από και προς την πρωτεύουσα, καταγράφοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η άνοδος αφορά τόσο τις πτήσεις εσωτερικού όσο και τις διεθνείς, με τη διεθνή κίνηση να εμφανίζει εντυπωσιακή αύξηση 8,4%, ενώ οι πτήσεις εντός Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 2,5%.

Τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2025 δείχνουν συνέχιση της ανοδικής πορείας, με συνολικά 22,71 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 6,8% σε σχέση με το 2024. Η αύξηση στις διεθνείς αφίξεις φτάνει το 8,8%, ενώ η κίνηση εσωτερικού σημείωσε άνοδο 2,1%, υπογραμμίζοντας τη σταθερή ανάπτυξη του αεροδρομίου ως κεντρικού κόμβου μεταφορών.

Ο αριθμός των πτήσεων κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 ανήλθε σε 191.165, αυξημένος κατά 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι διεθνείς πτήσεις παρουσίασαν τη μεγαλύτερη άνοδο, 9,1%, ενώ οι πτήσεις εσωτερικού κινήθηκαν πιο μετρημένα, με αύξηση 1,3%, ενισχύοντας την εικόνα μιας δυναμικής αλλά ισορροπημένης ανάπτυξης.

Η σταθερή αύξηση της επιβατικής κίνησης επιβεβαιώνει τον ΔΑΑ ως κρίσιμο σημείο εισόδου στην Ελλάδα, συνδέοντας την Αθήνα με τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς προορισμούς και ενισχύοντας τη θέση της χώρας στον τουριστικό και επιχειρηματικό χάρτη. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, με τη διοίκηση του αεροδρομίου να επισημαίνει τη σημασία διατήρησης υψηλών προτύπων λειτουργίας και ασφάλειας, ώστε να υποστηριχθεί η συνεχιζόμενη ανάπτυξη.

Διαβάστε επίσης:

ΟΚΤΑΒΙΤ: Αναλαμβάνει τη διανομή λύσεων NAS της ASUSTOR, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ελλάδα

Eurobank: Ολοκλήρωσε επιτυχώς 8ο πρόγραμμα stockoptions, ενισχύοντας μετοχικό κεφάλαιο και κίνητρα προσωπικού

ΟΠΑΠ: Ισχυρά αποτελέσματα β΄ τριμήνου 2025, αυξάνει έσοδα, κέρδη, προμέρισμα και ηγεσία ESG

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
deth new
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Τα μέτρα της αστυνομίας, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ipa-opla-saoudiki-aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Αραβικός Σύνδεσμος: «Δεν είναι εφικτή η ειρήνη αν δεν εγκαθιδρυθεί κράτος της Παλαιστίνης»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

efimerides
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

el venizelow 88- new
BUSINESS

Νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Αύγουστο του 2025, αύξηση 6,7%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

balatsinouarmani
LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Giorgio Armani - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» (photos)

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 09:10
deth new
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Τα μέτρα της αστυνομίας, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ipa-opla-saoudiki-aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Αραβικός Σύνδεσμος: «Δεν είναι εφικτή η ειρήνη αν δεν εγκαθιδρυθεί κράτος της Παλαιστίνης»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

1 / 3