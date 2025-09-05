search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 09:51
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 08:40

ΟΚΤΑΒΙΤ: Αναλαμβάνει τη διανομή λύσεων NAS της ASUSTOR, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ελλάδα

05.09.2025 08:40
ΟΚΤΑΒΙΤ

Τη στρατηγική συνεργασία διανομής με την ASUSTOR Inc., κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο λύσεων NAS και βιντεοεπιτήρησης, ανακοίνωσε η ΟΚΤΑΒΙΤ. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ελληνική εταιρεία θα διανέμει ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων της ASUSTOR, παρέχοντας στους μεταπωλητές και τους system integrators πρόσβαση σε ασφαλείς, επεκτάσιμες και ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες καταναλωτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων οργανισμών.

Η ASUSTOR, μέλος του οικοσυστήματος ASUS από το 2011, προσφέρει λύσεις ιδιωτικού cloud, backup και επιτήρησης, επενδύοντας στην ανάπτυξη καινοτόμου υλικού, λογισμικού και εφαρμογών, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακής αποθήκευσης.

Η Κωνσταντίνα Τσαούση, Εμπορική Διευθύντρια της ΟΚΤΑΒΙΤ, επισήμανε ότι η συνεργασία με την ASUSTOR, που κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις NAS, διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της και ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η Oktawia Jabłońska, Sales Manager της ASUSTOR, τόνισε τον ενθουσιασμό για τη συνεργασία και τη δυνατότητα προσφοράς καινοτόμων και φιλικών προς τον χρήστη λύσεων αποθήκευσης στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

IDEAL Holdings: Αύξηση 49% στα συγκρίσιμα EBITDA στο εξάμηνο –  Σταθερή ανάπτυξη σε όλους του κλάδους

H 89η ΔΕΘ φέρνει στο προσκήνιο συνεργασίες και επενδύσεις που δημιουργούν υπεραξία για την Ελλάδα

H Αναστασία Σουλιώτη αναλαμβάνει COO στην ΕΤΑΔ ενισχύοντας τον στρατηγικό και οργανωτικό μετασχηματισμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimitrisapostolou_studio4
LIFESTYLE

Οι αποκαλύψεις του Δημήτρη Αποστόλου για τους Δύο Ξένους: Οι ενστάσεις Ρήγα για τη Βανδή, η «ακομπλεξάριστη» Μενεγάκη και το τραγούδι που «βάφτισε» τη σειρά (videos)

media new
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Ποιοι θεωρούνται δημοσιογράφοι σήμερα από την αμερικανική κοινή γνώμη

kiriakos-mitsotakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέες… σκοτούρες με τον εκλογικό νόμο

troxaio_egnatia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (video/photos)

BOFILIOU_NATASSA_ERT_STUDIO4
LIFESTYLE

Η Μποφίλιου «καρφώνει» τον Βουλαρίνο για το σχόλιο με το μαγιό – «Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά, εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 09:50
dimitrisapostolou_studio4
LIFESTYLE

Οι αποκαλύψεις του Δημήτρη Αποστόλου για τους Δύο Ξένους: Οι ενστάσεις Ρήγα για τη Βανδή, η «ακομπλεξάριστη» Μενεγάκη και το τραγούδι που «βάφτισε» τη σειρά (videos)

media new
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Ποιοι θεωρούνται δημοσιογράφοι σήμερα από την αμερικανική κοινή γνώμη

kiriakos-mitsotakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέες… σκοτούρες με τον εκλογικό νόμο

1 / 3