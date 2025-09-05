ΟΚΤΑΒΙΤ: Αναλαμβάνει τη διανομή λύσεων NAS της ASUSTOR, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ελλάδα

Τη στρατηγική συνεργασία διανομής με την ASUSTOR Inc., κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο λύσεων NAS και βιντεοεπιτήρησης, ανακοίνωσε η ΟΚΤΑΒΙΤ. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ελληνική εταιρεία θα διανέμει ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων της ASUSTOR, παρέχοντας στους μεταπωλητές και τους system integrators πρόσβαση σε ασφαλείς, επεκτάσιμες και ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες καταναλωτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων οργανισμών.

Η ASUSTOR, μέλος του οικοσυστήματος ASUS από το 2011, προσφέρει λύσεις ιδιωτικού cloud, backup και επιτήρησης, επενδύοντας στην ανάπτυξη καινοτόμου υλικού, λογισμικού και εφαρμογών, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακής αποθήκευσης.

Η Κωνσταντίνα Τσαούση, Εμπορική Διευθύντρια της ΟΚΤΑΒΙΤ, επισήμανε ότι η συνεργασία με την ASUSTOR, που κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις NAS, διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της και ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η Oktawia Jabłońska, Sales Manager της ASUSTOR, τόνισε τον ενθουσιασμό για τη συνεργασία και τη δυνατότητα προσφοράς καινοτόμων και φιλικών προς τον χρήστη λύσεων αποθήκευσης στην Ελλάδα.

