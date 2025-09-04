H 89η ΔΕΘ φέρνει στο προσκήνιο συνεργασίες και επενδύσεις που δημιουργούν υπεραξία για την Ελλάδα

Στο επίκεντρο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι συνεργασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη και δημιουργούν υπεραξία για τη χώρα, με επίκεντρο τη δημόσια περιουσία και τις στρατηγικές επενδύσεις.

Φέτος, η παρουσία του Υπερταμείου/Growthfund αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη φορά ως ενιαίος όμιλος, σε έτος που συμπίπτει με τα 100 χρόνια της ΔΕΘ. Το σύνθημα «Εθνική Συμμαχία Ανάπτυξης» μετατρέπεται σε δράσεις, συζητήσεις και επενδυτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αναβάθμιση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας.

Στο Pavilion 7 παρουσιάζεται το έργο και οι δράσεις του Ομίλου, ενώ το Forum «Δημιουργώντας υπεραξία για την Ελλάδα», που πραγματοποιείται το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, φέρνει στο ίδιο τραπέζι κυβέρνηση, επιχειρηματικό κόσμο και θεσμικούς φορείς.

Η ατζέντα επικεντρώνεται στη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, τις στρατηγικές συμβάσεις που αναμορφώνουν τις υποδομές, τις συμπράξεις και τις επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και τη μετάβαση στη νέα εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε έργα που ωριμάζουν στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας τον ρόλο της στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική.

