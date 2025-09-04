search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 09:28
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 08:40

H 89η ΔΕΘ φέρνει στο προσκήνιο συνεργασίες και επενδύσεις που δημιουργούν υπεραξία για την Ελλάδα

04.09.2025 08:40
ypertameio deth

Στο επίκεντρο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι συνεργασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη και δημιουργούν υπεραξία για τη χώρα, με επίκεντρο τη δημόσια περιουσία και τις στρατηγικές επενδύσεις.

Φέτος, η παρουσία του Υπερταμείου/Growthfund αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη φορά ως ενιαίος όμιλος, σε έτος που συμπίπτει με τα 100 χρόνια της ΔΕΘ. Το σύνθημα «Εθνική Συμμαχία Ανάπτυξης» μετατρέπεται σε δράσεις, συζητήσεις και επενδυτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αναβάθμιση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας.

Στο Pavilion 7 παρουσιάζεται το έργο και οι δράσεις του Ομίλου, ενώ το Forum «Δημιουργώντας υπεραξία για την Ελλάδα», που πραγματοποιείται το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, φέρνει στο ίδιο τραπέζι κυβέρνηση, επιχειρηματικό κόσμο και θεσμικούς φορείς.

Η ατζέντα επικεντρώνεται στη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, τις στρατηγικές συμβάσεις που αναμορφώνουν τις υποδομές, τις συμπράξεις και τις επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και τη μετάβαση στη νέα εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε έργα που ωριμάζουν στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας τον ρόλο της στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική.

Διαβάστε επίσης:

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες» από την Leader της DECA Investments

Trade Estates: Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 58,3% και Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες κατά 36,8% στο εξάμηνο

Theon: Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 – Στα €183,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
boris marinakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Περιμένοντας τον Μπόρις και τον Μαρινάκη (Βαγγέλη)

zozefin_giagia
LIFESTYLE

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον τραγικό θάνατο της γιαγιάς της – «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

fidi new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Φίδι δύο μέτρων έκανε… «μπαρότσαρκα»

kriti apologies 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: «Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…» – Ο κωδικοποιημένος διάλογος μελών του κυκλώματος όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ

bradpitt_ap_new
LIFESTYLE

Brad Pitt: Μετακόμισε για λόγους ασφαλείας σε νέα έπαυλη αξίας 12 εκατ. δολαρίων (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 09:28
boris marinakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Περιμένοντας τον Μπόρις και τον Μαρινάκη (Βαγγέλη)

zozefin_giagia
LIFESTYLE

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον τραγικό θάνατο της γιαγιάς της – «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

fidi new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Φίδι δύο μέτρων έκανε… «μπαρότσαρκα»

1 / 3