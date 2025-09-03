Trade Estates: Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 58,3% και Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες κατά 36,8% στο εξάμηνο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ Εξάμηνο του 2025 παρουσιάζει η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ.
Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 25,0 εκατ. ευρώ έναντι 21,6 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 15,6%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
Επίσης συνοπτικά:
▪ Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 11,7%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 16,0 εκατ. ευρώ έναντι 14,1 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 13,8%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα* ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 58,3%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 36,8%) σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Σύνολο Ενεργητικού 611,8 εκατ. ευρώ την 30.06.2025 έναντι 605,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,1%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.
▪ Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 30.06.2025 ανήλθε σε 561,4 εκατ. ευρώ έναντι 541,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2024 (αύξηση 3,7%).
▪ Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30 η Ιουνίου 2025 ανήλθε στα 313,4 εκατ. ευρώ (€2,60 ανά μετοχή) έναντι 311,9 εκατ. ευρώ (€2,59 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.
* Τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα περιλαμβάνει πραγματοποιηθέν κέρδος ποσού €2,4 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής της εταιρείας SEVAS TEN.
Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε με τραπεζικό δανεισμό και τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στον τομέα των logistics, οι εργασίες ανέγερσης του διεθνούς logistics center της InterIKEA προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς και εξελίσσονται βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου, με εκτιμώμενη τμηματική παράδοση το τέταρτο τρίμηνο του 2025.
Ο κος Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates δήλωσε:
«Τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοινώνουμε για το Α’ Εξάμηνο του 2025 επιβεβαιώνουν πλήρως το guidance που εκδώσαμε για το σύνολο της χρονιάς 2025 κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Τα εμπορικά μας πάρκα συνεχίζουν να υπεραποδίδουν της αγοράς σε επίπεδο επισκεψιμότητας και κατά κεφαλήν κατανάλωσης και μαζί με την ενεργητική διαχείριση του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους συμβάλουν στα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Καθώς εξελίσσεται η προσθήκη νέων εμπορικών ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μας, όπως το Εμπορικό Πάρκο Τοp Parks Ηρακλείου, αναδεικνύονται τα οφέλη της εξειδίκευσης λόγω των συνεργειών που προκύπτουν σε διοικητικό και λειτουργικό κόστος.
Παράλληλα, πέραν της εξέλιξης του υφιστάμενου επενδυτικού προγράμματος στο 2ο εξάμηνο του 2025, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του διεθνούς logistics center της InterIKEA και την πλήρη επανεκκίνηση της κατασκευής του Commercial Hub του Ελληνικού στο οποίο θα ανεγερθεί το εμπορικό πάρκο Top Parks που θα στεγάσει μεταξύ άλλων το ΙΚΕΑ των Νοτίων Προαστίων, η εταιρεία μας διαβλέποντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα των μεγάλων αναπτύξεων Logistics λόγω του επαναπροσδιορισμού του παγκόσμιου εμπορικού χάρτη αποφάσισε να συμμετέχει μέσω της Ένωσης Προσώπων “Goldair Cargo – Aktor Όμιλος Εταιρειών – Trade Estates” στη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη παραχωρησιούχου για το έργο «Ανάπτυξη, Αδειοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο ακίνητο του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.».
