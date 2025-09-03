ΗΡΑΚΛΗΣ: Εγκαινιάζει νέο φωτοβολταϊκό σταθμό 6,5 MW στο Μηλάκι Ευβοίας ενισχύοντας πράσινη ανάπτυξη και ενεργειακή αυτονομία



Σε πλήρη λειτουργία έθεσε ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ το νέο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,5 MW στις εγκαταστάσεις του στο Μηλάκι Ευβοίας, επένδυση ύψους 6 εκατ. ευρώ που εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει 11.000 φωτοβολταϊκά πάνελ τελευταίας τεχνολογίας, με εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή περίπου 10 εκατ. kWh, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της μονάδας. Παράλληλα, το έργο μειώνει τις εκπομπές CO₂ κατά περίπου 2.350 τόνους ετησίως, ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη επένδυση σε φωτοβολταϊκά, μετά την αντίστοιχη εγκατάσταση στη μονάδα του Βόλου, που ενισχύει τον στόχο του ομίλου για ενεργειακή αυτονομία και πράσινη ανάπτυξη. Η εγκατάσταση καλύπτει την οροφή κτιρίου έκτασης 10 στρεμμάτων και δύο επιφάνειες επί εδάφους συνολικής έκτασης 69 στρεμμάτων.

Η επένδυση αυτή δεν συνδέεται με το δίκτυο, λειτουργώντας με σύστημα zero feed-in, και εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Στόχος είναι η κάλυψη των ιδίων ενεργειακών αναγκών μέσω ανανεώσιμων πηγών, χωρίς εξάρτηση από εξωτερικές προμήθειες.

Ο κ. Βασίλης Κατερέλος, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, δήλωσε ότι η εταιρεία επεκτείνει σταθερά τις επενδύσεις σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και έργα βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη μετάβαση σε κυκλική και πράσινη οικονομία.

«Η δέσμευση για καινοτόμες και αειφόρες κατασκευές παραμένει προτεραιότητά μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή αυτονομία των μονάδων του ομίλου.

