01.09.2025 08:41

«Η ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% των μετοχών της Μύλοι Κεπενού»

01.09.2025 08:41
muloi

Η ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών ΑΕ ολοκλήρωσε τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, εξασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο στη «Μύλοι Κεπενού». Συγκεκριμένα, απέκτησε συνολικά 521.497 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, έναντι τιμήματος 1,93 ευρώ ανά μετοχή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών και τα συντονισμένα πρόσωπα κατέχουν πλέον το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο των στρατηγικών αποφάσεων και της διοίκησής της.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το βήμα αυτό ολοκληρώνει τη διαδικασία εξαγοράς και σηματοδοτεί τη μεταβίβαση του ελέγχου σε έναν ισχυρό μέτοχο, με δυνατότητα πλήρους στρατηγικής διαχείρισης της εταιρείας.

