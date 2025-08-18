«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

Για καταστροφή στον εργασιακό χώρο του τουρισμού και για επιβεβαίωση των συνθηκών «γαλέρας» κυρίως στους δημοφιλείς προορισμούς, μίλησε ο πρόεδρος εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό, Γιώργος Χοτζόγλου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ έκανε λόγο για συνθήκες «γαλέρας», σημειώνοντας πως στο υπ. Εργασίας θα έπρεπε «να κρύβονται και όχι να πανηγυρίζουν» από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται ότι για χρόνια υπήρχε πλήρης εκμετάλλευση των εργαζομένων.

«Μετά από 6 χρόνια δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο με τη ΝΔ. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν διαλύσει τελείως. Αναφέρομαι στην ατάκα που είπε ο κ. Μηταράκης, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο και πάμε να νομοθετήσουμε και το 13ωρο» είπε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύαμε και ακόμη πιστεύουμε ότι η ψηφιακή κάρτα είναι σημαντικό όπλο για τον εργαζόμενο ώστε να αποτυπωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας στον κλάδο μας. Το υπ. Εργασίας πανηγυρίζει γιατί αυξήθηκαν 1000% οι δηλωμένες υπερωρίες στον κλάδο μας. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε, αλλά να κρυφτούμε στα λαγούμια μας, γιατί επαληθεύονται οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους που χρόνια τώρα μιλούσαν για 7ημερα και 13-15 ώρες εργασία την ημέρα. Επίσης 80.000 κενές θέσεις εργασίας έχουν παγιωθεί και βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο την ποιότητα του τουρισμού. Δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες, δεν είμαστε ελκυστικοί και είμαστε και πανάκριβοι» σημείωσε.

«Εχουμε 1 σερβιτόρο ανά 55 πελάτες στην εστίαση στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Σε resort η καμαριέρα περνά ανά 2η ημέρα από το δωμάτιο» πρόσθεσε δίνοντας ένα παράδειγμα της τραγικής εικόνας στον κλάδο.

«Αυτή η “αιμορραγία” οφείλεται στο γεγονός ότι το καλοκαίρι του ‘21 δεν άντεξε ο κλάδος τα… 534 ευρώ, όταν σχεδόν δύο χρόνια ήταν σε αναστολή σύμβασης. Ετσι προτιμήθηκαν άλλοι προορισμοί ανταγωνιστικών χωρών στον τουρισμό ή στράφηκαν σε άλλους τομείς εργασίας. Επίσης η εργοδοτική παραβατικότητα του ‘21 δεν είχε προηγούμενο με τον νόμο Χατζηδάκη, ενώ το επίδομα ανεργίας δεν είναι βιώσιμο για τον εργαζόμενοι» είπε ακόμη.

