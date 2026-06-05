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05.06.2026 13:35

Χαρδαλιάς για την εμπρηστική επίθεση στο Μαρούσι: «Όσοι θρασύδειλα κρύβονται πίσω από τις κουκούλες, να γνωρίζουν ότι ούτε φοβόμαστε ούτε θα κάνουμε πίσω»

05.06.2026 13:35
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«Όσοι θρασύδειλα κρύβονται πίσω από τις κουκούλες, να γνωρίζουν ότι ούτε φοβόμαστε ούτε θα κάνουμε πίσω», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, για την εμπρηστική επίθεση με στόχο τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας, τα ξημερώματα, στο Μαρούσι.

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, η ασυδοσία θα τελειώσει οριστικά και τα έργα θα προχωρήσουν και θα παραδοθούν στους πολίτες. Αυτοί όμως και θα αποκαλυφθούν και θα λογοδοτήσουν. Να είναι βέβαιοι», πρόσθεσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 15:22
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