Χαρδαλιάς για την εμπρηστική επίθεση στο Μαρούσι: «Όσοι θρασύδειλα κρύβονται πίσω από τις κουκούλες, να γνωρίζουν ότι ούτε φοβόμαστε ούτε θα κάνουμε πίσω»

«Όσοι θρασύδειλα κρύβονται πίσω από τις κουκούλες, να γνωρίζουν ότι ούτε φοβόμαστε ούτε θα κάνουμε πίσω», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, για την εμπρηστική επίθεση με στόχο τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας, τα ξημερώματα, στο Μαρούσι.

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, η ασυδοσία θα τελειώσει οριστικά και τα έργα θα προχωρήσουν και θα παραδοθούν στους πολίτες. Αυτοί όμως και θα αποκαλυφθούν και θα λογοδοτήσουν. Να είναι βέβαιοι», πρόσθεσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Διαβάστε επίσης:

Όγδοος θάνατος κρατουμένου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Ανησυχία και ερωτήματα

Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο (photos)

Ο Δημήτρης Λιγνάδης δήλωσε… άνεργος και αθώος στο Εφετείο – Διεκόπη για τις 17 Ιουνίου η δίκη του