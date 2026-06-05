Ο Άγγελος Παπαδημητρίου ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ της σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Video)

Επίτιμος διδάκτωρ της σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακηρύχθηκε ο Άγγελος Παπαδημητρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εξήγησε πως πρόκειται για μία ομόφωνη απόφαση από τη σύγκλητο, την οποία -όπως τόνισε- ακόμα και ο ίδιος δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι αποτελεί μια νίκη εκείνον, με τον νέο του ρόλο να του προκαλεί ένα παραπάνω αίσθημα ευθύνης.

«Αυτή τη στιγμή βλέπετε έναν επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κι εγώ με πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, απορία δεν βλέπω ούτε φτερά να έχω βγάλει, ούτε να έχει αλλάξει τίποτα, η ψυχή μου είναι στη θέση της και η καρδιά μου είναι στο κούτελο. Απλώς αισθάνομαι λίγο πιο υποχρεωμένος. Υποχρεωμένος να είμαι πιο συγκεντρωμένος. Η απόφαση που πάρθηκε από τη σύγκλητο και ήταν ομόφωνη. Ενημερώθηκα για τη διάκριση μόλις χθες. Και όλα αυτά ξέρετε μοιάζουνε για αστείο. Λες “Είναι αλήθεια τώρα; Είναι Πρωταπριλιά; Μου κάνει κάποιος πλάκα;”. Δεν έχω καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο αυτό. Εγώ ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός, με την εξής απόφαση. Είπα “Δεν θα βάλω ποτέ όρια στο κέφι μου, στην τέχνη μου, στη χαρά μου”. Κι έτσι έκανα θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικά, τραγούδι. Ήταν μια απόφαση σχεδόν ερήμην από τη ζωή μου μέσα. Δεν μετάνιωσα ποτέ γι’ αυτό και όχι μόνο δεν μετάνιωσα, τα αποτελέσματα τα κερδίζω τώρα, τα έχω τώρα» είπε χαρακτηριστικά.

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