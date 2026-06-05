search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 15:21
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.06.2026 13:35

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ της σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Video)

05.06.2026 13:35
aggelos-papadimitriou-new

Επίτιμος διδάκτωρ της σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακηρύχθηκε ο Άγγελος Παπαδημητρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εξήγησε πως πρόκειται για μία ομόφωνη απόφαση από τη σύγκλητο, την οποία -όπως τόνισε- ακόμα και ο ίδιος δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι αποτελεί μια νίκη εκείνον, με τον νέο του ρόλο να του προκαλεί ένα παραπάνω αίσθημα ευθύνης.

«Αυτή τη στιγμή βλέπετε έναν επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κι εγώ με πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, απορία δεν βλέπω ούτε φτερά να έχω βγάλει, ούτε να έχει αλλάξει τίποτα, η ψυχή μου είναι στη θέση της και η καρδιά μου είναι στο κούτελο. Απλώς αισθάνομαι λίγο πιο υποχρεωμένος. Υποχρεωμένος να είμαι πιο συγκεντρωμένος. Η απόφαση που πάρθηκε από τη σύγκλητο και ήταν ομόφωνη. Ενημερώθηκα για τη διάκριση μόλις χθες. Και όλα αυτά ξέρετε μοιάζουνε για αστείο. Λες “Είναι αλήθεια τώρα; Είναι Πρωταπριλιά; Μου κάνει κάποιος πλάκα;”. Δεν έχω καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο αυτό. Εγώ ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός, με την εξής απόφαση. Είπα “Δεν θα βάλω ποτέ όρια στο κέφι μου, στην τέχνη μου, στη χαρά μου”. Κι έτσι έκανα θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικά, τραγούδι. Ήταν μια απόφαση σχεδόν ερήμην από τη ζωή μου μέσα. Δεν μετάνιωσα ποτέ γι’ αυτό και όχι μόνο δεν μετάνιωσα, τα αποτελέσματα τα κερδίζω τώρα, τα έχω τώρα» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

«MANOLIS | καρδιά σε τέσσερις χορδές»: Ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό θέαμα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Έπαιξα στο «Emily in Paris» σαν βοηθητική ηθοποιός (Video)

Ιωάννης Μελισσανίδης: «Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για 7 μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis politiko simvoylio – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο: Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για πολιτικά προξενιά – Η αιχμή σε Τσίπρα

SYRIZA_FAMELLOS_VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ με σύνδρομο «γυναίκας του Λωτ»

xenia-karterou
ADVERTORIAL

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

chimos-new
ΥΓΕΙΑ

Ο κόκκινος χυμός που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή – Τι έδειξε νέα μελέτη

samaras 6654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σαμαράς άφησε σε… αγωνία όσους τον ρώτησαν αν θα ανακοινώσει κόμμα στο Ηράκλειο: «Θα τα πούμε το απόγευμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

dendias- papastavrou- siakantaris – santseth – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου κόβει τoν «αέρα» Δένδια, το λάθος Παπασταύρου με το χωροταξικό, η δυσφορία Σιακαντάρη, το επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και το παράδειγμα Σάντσεθ

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 15:21
androulakis politiko simvoylio – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο: Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για πολιτικά προξενιά – Η αιχμή σε Τσίπρα

SYRIZA_FAMELLOS_VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ με σύνδρομο «γυναίκας του Λωτ»

xenia-karterou
ADVERTORIAL

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

1 / 3