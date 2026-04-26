Κεφαλονιά: Έγινε αυτοψία στο δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ – Άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ελέγχονται λογαριασμοί

Η αυτοψία στο δωμάτιο 10 στην Κεφαλονιά πραγματοποιήθηκε και κράτησε περίπου 75 λεπτά.

Ανακρίτρια, αστυνομικοί και ο δικηγόρος της οικογένειας βρέθηκαν στο δωμάτιο όπου ωστόσο, σύμφωνα με το Star δεν βρήκαν κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο, καθώς το δωμάτιο είχε καθαριστεί από την 23χρονη τρανς.

Έγινε ωστόσο λεπτομερής καταγραφή της διάταξης του δωματίου, των εισόδων και εξόδων, καθώς και έρευνες σε άλλους χώρους του καταλύματος.

Άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου

Την ίδια ώρα, η ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση, έχει δώσει εντολή για άρση απορρήτου σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν ζητηθεί και τοξικολογικές εξετάσεις.

Τα κινητά τηλέφωνα και κυρίως οι κινήσεις της 23χρονης τρανς πριν τον θάνατο της Μυρτώς, εκτιμούν ότι μπορεί να αποκαλύψει πολλά πράγματα και κυρίως πώς την έπεισε και γιατί, να πάνε στο συγκεκριμένο δωμάτιο.

Το περιβάλλον της 19χρονης αναφέρει ότι ο 23χρονος φέρεται να ζήλευε τη Μυρτώ και να την είχε στοχοποιήσει, έπειτα από έναν μικρό καυγά που είχαν λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό της. Εχει επιβεβαιωθεί πως αυτός είχε επαφή με τον 66χρονο ο οποίος είχε τα μηνύματα μαζί της λίγο πριν πεθάνει. Ο 23χρονος απέκρυψε την ύπαρξή του από τις αρχές, ενώ κάμερες ασφαλείας έχουν δείξει πως δεν έχει πει όλη την αλήθεια στην κατάθεσή του, αφού υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με τη Μυρτώ σε παγκάκι, ενώ υλικό από κάμερες τον κατέγραψε να κινείται μόνος του.

