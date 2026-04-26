Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ – Ήταν εργαζόμενος του ΕΚΑΒ

Ένας άνδρας σκοτώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Παρθένι Αρκαδίας, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε.

Ο άνδρας, που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνάδελφοι του από το ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

