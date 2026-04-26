«Δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση των καθηκόντων μας»: Οργή των εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας κατά Κωνσταντοπούλου

Aνακοίνωση για τη σύλληψη συναδέλφου τους μετά από καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξέδωσαν εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε αυτή, οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν πως «δεν θα επιτρέψουν την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων τους» και καταγγέλλουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο «το πρωτοφανές και απολύτως απαράδεκτο περιστατικό που έλαβε χώρα την Πέμπτη 23/04 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Αθηνών, κατά τη διαδικασία επίλυσης εργατικής διαφοράς» ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην εργαζόμενη του κόμματος.

«Κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας, και ενώ ο συνάδελφος Επιθεωρητής Εργασίας, Προϊστάμενος του Τμήματος, ασκούσε τα καθήκοντά του στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, η αστυνομία εισήλθε στον χώρο της υπηρεσίας, κατόπιν κλήσης της βουλεύτριας κας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία παρίστατο ως μέρος της διαδικασίας, και προχώρησε στη σύλληψη του συναδέλφου με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία της εργατικής διαφοράς ήταν σε εξέλιξη και ο συνάδελφος δεν είχε συντάξει το Πόρισμά του για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο συνάδελφος οδηγήθηκε στο Α.Τ. Ομονοίας, όπου και παρέμεινε όλο το βράδυ, χωρίς να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των κατηγοριών που του αποδίδονταν, ενώ την επόμενη οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε προκαταρκτική εξέταση», επισημαίνουν.

«Το ΔΣ του Συλλόγου μας και της ΟΣΥΠΕ στάθηκε σε όλη αυτή την περιπέτεια δίπλα στον συνάδελφο τόσο στα δικαστήρια της Ευελπίδων όσο και κατά τη διάρκεια της κράτησής του στο Αστυνομικό τμήμα Ομονοίας όπου παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου. Ενημερώσαμε το συνάδελφο πως είχε τη δυνατότητα, εφόσον φυσικά το επιθυμούσε, να εκπροσωπηθεί από εξειδικευμένους δικηγόρους που συνεργάζονται με την ΑΔΕΔΥ, ώστε να μην επιβαρυνθεί με τα σχετικά έξοδα», αναφέρουν.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας:

“Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το περιστατικό αυτό μας σόκαρε όλους και όλες. Το να πηγαίνει κάποιος στη δουλειά του και να καταλήγει κρατούμενος και διωκόμενος, επειδή απλώς ασκεί τα καθήκοντά του, προκαλεί οργή, αλλά και πείσμα να υπερασπιστούμε το έργο μας. Η πράξη αυτή δεν στοχοποιεί μόνο τον συγκεκριμένο συνάδελφο, αλλά το σύνολο των εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουμε όλους εμάς που καθημερινά, με ευθύνη και επαγγελματισμό, παρεμβαίνουμε σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Επιπλέον είναι εξαιρετικά προβληματικό να οδηγούνται υπάλληλοι σε αυτόφωρη διαδικασία με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, χωρίς αυτή πρώτα να έχει στοιχειοθετηθεί από τον καταγγέλλοντα. Αν οι ελεγχόμενοι εργοδότες μιμηθούν τέτοιες πρακτικές τότε οι Επιθεωρητές θα σέρνονται κάθε μέρα σιδηροδέσμιοι στα δικαστήρια και το ελεγκτικό έργο της Επιθεώρησης θα είναι πρακτικά αδύνατο να ασκηθεί.

Το γεγονός αυτό συνιστά ευθεία προσβολή του θεσμικού ρόλου της Επιθεώρησης Εργασίας και πλήγμα στον πυρήνα της λειτουργίας της.

Αποτελεί πλήγμα στην ανεξαρτησία του Επιθεωρητή Εργασίας που κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του Ν. 3996/2011, που προβλέπουν την άσκηση των καθηκόντων του κατά συνείδηση και χωρίς δεσμεύσεις από εντολές, και από τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 81 της ΔΟΕ, που επιβάλλει την προστασία των Επιθεωρητών από κάθε εξωτερική παρέμβαση.

Η διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει, αποτελεί θεσμοθετημένη διαδικασία διαλόγου και διαπραγμάτευσης, με στόχο την ειρηνική επίλυση διαφορών μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Ο Επιθεωρητής Εργασίας, στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί ως ουδέτερος διαμεσολαβητής, με μοναδικό γνώμονα την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία των δικαιωμάτων.

Υπό το πρίσμα αυτό, η σύλληψη Επιθεωρητή Εργασίας εν ώρα άσκησης των καθηκόντων του, κατόπιν μονομερούς καταγγελίας ενός εκ των εμπλεκόμενων μερών, δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται, μάλιστα, σε μια συγκυρία κατά την οποία το νέο πειθαρχικό πλαίσιο για τους δημόσιους υπαλλήλους διευρύνει επικίνδυνα τα περιθώρια επιβολής βαρύτατων κυρώσεων, ακόμη και απώλειας της θέσης εργασίας, με αφετηρία καταγγελίες που μπορεί να είναι μονομερείς ή ατεκμηρίωτες. Στην πράξη, ο δημόσιος υπάλληλος καθίσταται ιδιαίτερα εκτεθειμένος και ανυπεράσπιστος, καθώς η ίδια η άσκηση των καθηκόντων του μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πειθαρχική και ποινική εμπλοκή.

Όταν μια απλή καταγγελία αρκεί, για να ενεργοποιήσει διαδικασίες που θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελματική υπόσταση ενός υπαλλήλου, χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις προστασίας, τότε δεν μιλάμε απλώς για θεσμικό έλλειμμα, αλλά για ένα περιβάλλον που ευνοεί τον εκφοβισμό και την αποτροπή άσκησης των καθηκόντων. Άλλωστε και η ίδια η εξέλιξη της υπόθεσης με την απελευθέρωση του συναδέλφου επιβεβαιώνει το παραπάνω σκεπτικό.

Αν η άσκηση των καθηκόντων ενός Επιθεωρητή μπορεί να οδηγεί σε αυτόφωρη σύλληψη και ταυτόχρονα να τον εκθέτει σε διαδικασίες που μπορεί να καταλήξουν ακόμη και στην απώλεια της εργασίας του, τότε τίθεται ευθέως υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα ανεξάρτητης και απρόσκοπτης άσκησης του ελεγκτικού και συμφιλιωτικού έργου.

Τέτοιου είδους περιστατικά:

υπονομεύουν τη θεσμική λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας,

δημιουργούν κλίμα εκφοβισμού στους εργαζόμενους της Επιθεώρησης,

θέτουν σε κίνδυνο την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων,

και πλήττουν την ίδια την έννοια του κράτους δικαίου.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν τρομοκρατούμαστε και δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων μας. Ο αγώνας για αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας δεν μπορεί να διεξάγεται υπό καθεστώς φόβου και διώξεων.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Να μην αποδοθούν κατηγορίες στο συνάδελφο.

Τη θεσμική θωράκιση των Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο διώξεων και παρεμβάσεων, καθώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι υφιστάμενες διατάξεις δεν τους καλύπτουν.

Την παρέμβαση της Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπ. Εργασίας για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον, ιδίως υπό το φως των νέων διατάξεων του Ν. 4512/2018 (άρθρα 155 & 157), για τις οποίες είχαμε προειδοποιήσει, αλλά και του νέου πειθαρχικού πλαισίου που εντείνει την ανασφάλεια των εργαζομένων.

Δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό του άξιου συναδέλφου μας με κάθε τρόπο και μέσο και ότι το ζήτημα αυτό δεν θα αφεθεί να ξεχαστεί. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε δράσεις για τη στήριξή του και για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς πλαισίου λειτουργίας για όλους τους εργαζόμενους στην Επιθεώρηση Εργασίας. Τέτοιες πράξεις βάλουν και αμφισβητούν όχι μόνο το πρόσωπο του ενός συναδέλφου που βρέθηκε σ’ αυτή την θέση, αλλά όλων μας, που καθημερινά με φιλότιμο, γνώση και υπευθυνότητα παρεμβαίνουμε στην εμπόλεμη ζώνη των εργασιακών σχέσεων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Η υπεράσπιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας και προστασίας του κόσμου της εργασίας. Ο Σύλλογός μας θα είναι παρών και συμπαραστάτης σε κάθε διωκόμενο συνάδελφο που κατηγορείται άδικα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του».

Διαβάστε επίσης:

Γεωργία Νταγάκη – Η εξομολόγηση της λυράρισας της εξέδρας του ΟΦΗ: «Τη μοίρα μας δεν την επιλέγουμε, μαγικά αυτή μας επιλέγει»

ΕΛ.ΑΣ.: Τρεις συλλήψεις για την επίθεση με μπογιές και βαριοπούλα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Τήνος: Τραυματισμός βρέφους σε πλοίο – Έπεσε από το καρότσι ενώ μεταφερόταν (Video)



