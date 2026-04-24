Στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας δύο Επιθεωρητές Εργασίας μετά από καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για εκβιασμό

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας βρέθηκαν δύο υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας μετά από καταγγελία που έκανε σε βάρος τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιθεωρητές επρόκειτο να επιληφθούν εργατικής διαφοράς ανάμεσα σε εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας και το κόμμα. Ωστόσο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι αποπειράθηκαν να την εκβιάσουν.

Μάλιστα, κάλεσε την Άμεση Δράση και εξέφρασε την πρόθεσή της να καταθέσει μήνυση, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, όπου και έδωσαν καταθέσεις, ενώ ακολούθησε νέα επικοινωνία με τον εισαγγελέα για την περαιτέρω αξιολόγηση της υπόθεσης.

Αιχμές Γεωργιάδη

Στο θέμα παρενέβη και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος με ανάρτησή του διερωτήθηκε αν «η μήνυση στον ελεγκτή της δεν γίνεται για να τον παρεμποδίσει από το να την ελέγξει».

Αναλυτικά, ο Α. Γεωργιάδης έγραψε: «Τόσες μέρες με κατηγορούν ότι με την κριτική μου προσπαθώ δήθεν να εμποδίσω τους εισαγγελείς να μας ελέγξουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ από χθες το βράδι όμως έχει συμβεί το εξής: η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήγε στην Επιθεώρηση Εργασίας για να απολογηθεί για τις κατηγορίες της εργαζομένης της εναντίον της ότι την είχε απλήρωτη, ότι της έκανε bullying κλπ. Πήγε αφού είχε προηγουμένως ζητήσει και λάβει ένα σωρό αναβολές. Τελικά τί έκανε; Έκανε μήνυση στην επιθεωρητή που την ελέγχει, τον οποίο και συνέλαβαν, ενώ ο ίδιος δεν μπορεί να της κάνει μήνυση καθώς αυτή καλύπτεται από την βουλευτική ασυλία την οποία κατά τα άλλα καταγγέλλει….και ερωτώ: η μήνυση στον ελεγκτή της δεν γίνεται για να τον παρεμποδίσει από το να την ελέγξει; Ή εδώ όλα είναι καλά για το Κράτος Δικαίου;».

April 24, 2026

Διαβάστε επίσης

